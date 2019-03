Seit dem Unfall am 20. Juli 2014 hat der 50-Jährige nicht mehr arbeiten können. Ihn plagen seelische, aber auch etliche körperliche Schmerzen, unter anderem an Schulter und Knie. "Ich bin nicht belastbar, kann höchstens eine halbe Stunde stehen", erläutert der ehemalige Industriemeister vor Gericht. Er könne nicht mehr schwimmen, was er früher oft und gerne getan habe und das Motorradfahren habe er ganz aufgegeben.