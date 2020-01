Streit um "Kamerageilheit" eskaliert Dschungelcamp 2020: Danni Büchner "isst Arsch"

Diese infame Unterstellung konnte und wollte Danni nicht auf sich sitzen lassen und hielt dagegen: "Ich raste komplett aus! Ich habe es nicht nötig eine Show zu machen und schon gar nicht auf dem Rücken von meinem verstorbenen Mann. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts! Jeder, der denkt, ich mache eine Show, der sollte sich schämen." Und schon drehte sich ein weiteres Mal alles um die Büchners. Einzig Anastasiya Avilova (31) formulierte nach all dem Terz die Frage, die sich auch unzählige Zuschauer gestellt haben müssen: "Es gab Streit wegen einem halben Glas Pisse?"