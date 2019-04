Ein Abschleppunternehmen hatte am 28. März vergangenen Jahres das Auto einer Münchnerin abgeschleppt, weil diese am Olympiaturm auf dem privaten Außenstellplatz verbotenerweise geparkt hatte. Das absolute Halteverbot dort ist mit Schildern klar geregelt - mit dem Zusatz, bei Zuwiderhandlung abzuschleppen. Eine klare Rechtslage also, doch es entwickelte sich ein Streit um die Rechnung.