Streit um Dortmund-Krimi "Tatort"-Star Jörg Hartmann: "Keiner macht hier eine Art Mobbing"

Nachdem am vergangenen Sonntag die "Tatort"-Folge "Zorn" im Ersten über die TV-Bildschirme gelaufen war, hatte Sierau öffentlich gemacht, dass ihm die klischeehafte Darstellung seiner Stadt ein Dorn im Auge ist. In einem offenen Brief an den WDR-Intendanten Tom Buhrow (60) schrieb er von "fortwährendem Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen". Die Macher dieser Folge würden die Menschen der Lächerlichkeit preisgeben, indem sie diese Bier trinkend in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern rumstehen lassen.