Die Räumlichkeiten der drei Einrichtungen, zwei davon in der St.-Gilgener-Straße und eine weitere in der Sonnenstraße, sind bereits fertiggestellt. Die Eröffnung für die erste Einrichtung in der St.-Gilgener-Straße hätte bereits am 1. April stattfinden sollen, die zweite am kommenden Donnerstag. Beide müssen verschoben werden - wegen fehlender Baugenehmigungen: Das Haus, in dem sich die beiden Einrichtungen befinden, steht zu nah am Nachbargrundstück, es fehlen 60 Zentimeter. Zuerst hatte die "SZ" darüber berichtet.