Streit mit der MVG Münchnerin wird Schwarzfahrerin wider Willen

Eine Rechnung haben die B.s laut eigener Aussage nicht erhalten, aber eine Zahlungsaufforderung per Post mit zusätzlicher Mahngebühr.

Normalerweise erhält ein Fahrgast, der ohne gültiges Ticket angetroffen wird, einen Beleg in Papierform und muss die 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt entweder am Automaten oder per Überweisung begleichen. Tut er dies nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen, erhält er wie im Fall von Rita B. per Post eine erneute Zahlungsaufforderung inklusive 2,50 Euro Mahngebühr.

Nicht der einzige Streitpunkt

Und das ungültige Ticket war nicht der einzige Streitpunkt zwischen den B.s und der MVG: Aufgrund eines Fehlers bei der EDV-Eingabe konnten die Monatsbeiträge für Rita B.s Isarcard nicht von ihrem Kundenkonto abgebucht werden. Den Betrag in Höhe von 662 Euro muss sie nun in mehreren Raten nachzahlen.

Die MVG betont, dies stehe in keinem Zusammenhang zu der Beanstandung ihres Tickets und zeigt sich versöhnlich: „Wir haben entschieden, Frau B. zwei Kinogutscheine zukommen zu lassen. Damit möchten wir nochmals unser Bedauern zum Ausdruck bringen.“