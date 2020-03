Zielfahnder können Axt-Angreifer festnehmen

Zielfahnder konnten den Verdächtigen am Dienstag in der Stadt aufspüren und festnehmen. Der 34-Jährige wird psychiatrisch begutachtet. Ein Ermittlungsrichter muss entscheiden, ob der Mann in U-Haft kommt – oder in die Psychiatrie eingewiesen wird.

Täter und Opfer sind sich zuvor nie begegnet. "Es gibt keine Verbindung zwischen ihnen", sagt Polizeisprecher Ronny Ledwoch. Das Motiv für die Axtattacke ist völlig unklar.