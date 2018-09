Folgendes soll sich zugetragen haben: Nach ersten Zeugenaussagen ging ein bisher Unbekannter zwei dunkelhäutige Fahrgäste in der S-Bahn an. Ein 35-jähriger Münchner konnte dies aus einiger Entfernung beobachten und forderte den Unbekannten auf, damit aufzuhören. Daraufhin schlug dieser dem Münchner ins Gesicht, wodurch dessen Brille durch die geöffneten S-Bahntüren zwischen S-Bahn und Bahnsteig am Stachus flog. Nun soll der Münchner wiederum den Unbekannten in der S-Bahn so stark gegen eine Glas-Trennscheibe gedrückt haben, dass diese zersplitterte. Durch diese Splitter soll sich ein weiterer Fahrgast am Arm verletzt haben.