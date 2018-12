Streit gibt es nicht Ellen Pompeo und Patrick Dempsey haben seit drei Jahren keinen Kontakt

Pompeo erklärte zudem, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass sich Schauspieler nach dem Ausstieg aus einer Serie etwas Zeit für sich selbst nehmen, um "herauszufinden, wer sie ohne die Serie sind". Man müsse sich selbst erst wiederfinden, so der TV-Star: "Die Serie nimmt so viel von unserem Leben in Anspruch." Und über Dempsey meinte sie weiter: "Wir haben uns also nicht gesprochen, aber ich werde immer einen Platz in meinem Herzen für Patrick haben."