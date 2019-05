"Wenn wir Autos Probe fahren wollen, müssen wir an den Baggern vorbei." So war es auch am Dienstag. "Wir waren zu dritt, fuhren im Konvoi", erzählt Erwin Schott. Der Chef fuhr vorneweg und kam als erster bei seiner Firma an. "Plötzlich habe ich aus etwa 150 Metern Entfernung Schreie gehört", berichtete er der AZ.