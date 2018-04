Streit eskaliert Schüsse in Landshut - Vier Männer festgenommen

Landshut - Bei einem Streit zwischen mehreren Männern sind in Landshut auf der Straße zwei Schüsse gefallen. Augenzeugen zufolge flüchteten vier an der Auseinandersetzung Beteiligte anschließend in einem Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen soll zuvor in die Luft geschossen haben.