Wie die Polizei berichtet, waren drei Münchner (im Alter von 14, 16 und 17 Jahren) am Montag gegen 23:15 Uhr im Englischen Garten mt der Gruppe in Streit geraten. Im Verlauf dieses Streites sollen alle drei Jugendlichen immer wieder umliegende Glasflaschen an sich genommen, diese zerbrochen und bedrohlich in der Hand gehalten haben.