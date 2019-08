Bolsonaro ließ die Riposte ebenfalls nicht unkommentiert und wiederholte auf Twitter seinen Vorwurf, Macron mische sich in kolonialistischer Weise in die Angelegenheiten Brasiliens ein. "Wir können nicht akzeptieren, dass ein Präsident, Macron, unangemessene und ungerechtfertigte Attacken gegen das Amazonasgebiet fährt", schrieb der Präsident. Auch mehrere Mitglieder seiner Regierung holten zu Verbalattacken auf den Franzosen aus.

Deshalb ist Bolsonaro auf Marcon sauer

Hintergrund des Streits ist Bolsonaros Umweltpolitik und Frankreichs Reaktion auf diese sowie die Brände im Amazonasgebiet. Ein Ende des Streits scheint nicht in Sicht zu sein. Zumal sich Brasiliens Präsident in der Debatte um die Waldbrände in der Amazonasregion von den reichen Industrieländern übergangen fühlt. Bevor er die Millionen-Hilfe für die Löscharbeiten annehmen will, fordert Bolsonaro ein Zeichen.