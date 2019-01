Attacke am Münchner Ostbahnhof: Zwei Männer verletzt

Zwei 19-Jährige und ein 22-Jähriger, begleitet von zwei jungen Frauen, seien am Treppenaufgang zu den Gleisen 1 und 2 mit zwei anderen Männern aus dem Landkreis Starnberg (20 und 21 Jahre) in Streit geraten. Bei der körperlichen Auseinandersetzung seien die beiden jungen Männer aus Starnberg unter anderem am Kopf verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt demnach eine Schädelprellung, eine Wunde im Gesicht sowie Prellungen an Schulter und Hand. Der 21-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, er wurde an der Lippe verletzt.