Fahrender Polizist fuhr zu schnell in Kreuzung bei Oberschleißheim

Die Klägerin war am 3. Juli 2016 als Beifahrerin in einem Polizeiwagen unterwegs. Sie und ihr Kollege am Steuer des Wagens fuhren Streife, als sie zu einem Einsatz wegen Sachbeschädigung gerufen wurden. Der Fahrer schaltete Blaulicht und Martinshorn an.