Wie viel Selbstvertrauen und Sicherheit gibt einem so ein Sieg in Kitzbühel?

Ich habe auch in den Rennen davor gute Platzierungen gehabt. Meist war dann ein grober Fehler dabei, der mir das Top-Ten-Ergebnis versaut hatte. Aber Kitzbühel mit seiner eisigen Strecke liegt mir einfach. Aber das ist jetzt vorbei, und nun kommt das nächste Rennen. Das hört sich jetzt blöd an, ist aber einfach so. Aber klar: Ich bin gut drauf.