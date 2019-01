"Das Projekt soll das urbane Gesicht Münchens freundlicher gestalten und Menschen für Kunst im öffentlichen Raum begeistern", sagt Markus Müller. Es ist nicht das erste haushohe Street-Art-Werk, mit dem Müller in München für Aufsehen sorgt: Auch am Kolumbusplatz hat er eine graue Eisenbahnbrücke mit Bienen geschmückt. Das Graffito von Georg Elser in der Bayerstraße stammt ebenfalls von ihm.