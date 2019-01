Schlimmster Stau des Jahres im April auf der A8

So ist es auch wenig verwunderlich, dass sich der bundesweit schlimmste Stau 2018 in Südbayern ereignete: Auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Holzkirchen-Süd und dem Autobahndreieck Inntal staute sich der Verkehr am 26. April über den Zeitraum von zehn Stunden auf bis zu 33 Kilometern Länge. Zur Verdeutlichung dieser Zahl ein Vergleich: Die Strecke vom Marienplatz bis an den Starnberger See im Münchner Umland beträgt knapp 26 Kilometer. Einer der Hauptgründe für den Mega-Stau: An diesem Tag wurde aufgrund eines italienischen Feiertags am Vortag am Grenzübergang Kiefersfelden von den Tiroler Behörden je Stunde nur eine begrenzte Anzahl an Lkw durchgelassen.