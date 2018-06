Streaming, Liveticker und mehr Countdown zur WM: Diese Apps sollte jeder Fußball-Fan kennen

Alle Spiele live sehen

In diesem Jahr werden alle 64 WM-Spiele live vom Ersten oder vom ZDF übertragen. Das ermöglicht es, die Matches auch ganz einfach kostenlos im Stream zu verfolgen, wenn man beispielsweise gerade unterwegs ist. Dazu können die kostenlosen Sender-Apps des Ersten und des ZDF heruntergeladen werden, die den Zugriff auf das aktuelle TV-Programm ermöglichen. Zudem können die Streams ganz einfach per Browser auf Laptop und Co. empfangen werden. Wer auf dem Smartphone nur eine App einsetzen möchte, der kann beispielsweise auf die kostenlosen Basic-Angebote von TV Spielfilm Live oder Magine TV zurückgreifen, die es ermöglichen, deutsches TV online zu empfangen.