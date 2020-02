Streaming-Hit "The Witcher": Kristofer Hivju aus "Game of Thrones" stößt dazu

2019 war sie die meist gesehene Eigenproduktion auf Netflix, nun geht die Fantasy-Serie "The Witcher" in die zweite Staffel; wie Netflix in einer Mitteilung verkündet, beginnen noch in diesem Monat die Dreharbeiten in Großbritannien. Neben Henry Cavill (36) als Hexer Geralt von Riva, Anya Chalotra (23) als Yennifer und Freya Allan (18) als Königstochter Ciri stößt nun ein weiterer Star zu den Darstellern: Kristofer Hivju (41) alias Tormund Riesentod aus "Game of Thrones".