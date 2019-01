Strauß und Mosi unterm Skalpell Der Münchner Rechtsmediziner Wolfgang Eisenmenger wird 75

München - Gerade hat Wolfgang Eisenmenger verhindert, dass an dem Tisch, auf dem früher Leichen seziert wurden, zahlende Gäste speisen. Ein Gastronom wollte den schwarzem Marmortisch für sein Restaurant kaufen. "Wer kommt denn auf so eine Idee, dass man an einem solchen Tisch Gäste beherbergen könnte", sagt Eisenmenger, der an dem Tisch seinerzeit den ermordeten Schauspieler Walter Sedlmayr obduziert hatte. "Das schickt einem das kalte Grausen durch den Körper. Wir haben das natürlich abgelehnt."