Herzschilder sollen auch nach München

Constanze Müller tauft das Projekt "Remember to Love". Sie will, dass es auch in München lebt und ruft via Facebook zu einer Spendenaktion auf: "Ich habe diesen Traum, dass auch hier in und um München immer wieder mal so ein Straßenschild auftaucht, und die Menschen daran erinnert, wie wichtig Liebe, Respekt und ein sanftmütiger Umgang miteinander sind - und wie sehr es unsere Lebensqualität verbessert, wenn sich immer mehr Menschen das zu Herzen nehmen."