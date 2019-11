München – Es ist unvermeidlich: Irgendwann kommt er halt, der Winter. Und mit dem Winter der erste Schnee. Und das könnte schon am Freitag soweit sein. Wenn auch noch nicht in München. Bis 800 Meter soll es am Freitag an den Alpen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schneien. Auf den Straßen kann es daher glatt werden. Spätestens jetzt ist es also Zeit für Winterstiefel.