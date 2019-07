Strange, Appelt und Heindle "Promi Shopping Queen": Jetzt dürfen wieder die Pärchen ran!

Die Begleitung

Model und Influencerin Bonnie Strange geht mit ihrem Freund Boris "Bobby" Stein (32) in Berlin shoppen. Vor der TV-Kamera zu stehen, ist für den Musiker aus Hamburg nicht neu. 2016 erreichte er bei "The Voice of Germany" mit Coach Yvonne Catterfeld (39) das Finale, wurde am Ende aber nur Vierter. Bei "Promi Shopping Queen" hat er an der Seite von Strange nun vier Stunden Zeit, um mit einem Budget von 1.000 Euro zwei potenzielle Sieger-Looks zu shoppen.