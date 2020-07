Strandlook im DIY-Style Sommerhaare: Die besten Mittel zur natürlichen Aufhellung

Mit Zitronensaft Highlights zaubern

Von öde gewordenen Haaren kann Musikerin Lana Del Rey (35, "Young and Beautiful") ein Liedchen singen. In Zeiten des Corona-Lockdowns weiß sich die 35-Jährige aber zu helfen. Um ihrem Ansatz neue Strahlkraft zu verleihen, greift sie zu Zitronensaft. Den frisch gepressten Saft, etwa eine volle Tasse, mit der gleichen Menge an Wasser vermischen. Anschließend die Flüssigkeit in eine Sprühflasche füllen und auf das trockene Haar geben. Nach dem gründlichen Kämmen der Haare die Zitronenkur etwa zwei Stunden einwirken lassen - am besten in der Sonne. Dann die Haare wie gewohnt waschen und mit einer Feuchtigkeitsmaske verwöhnen.