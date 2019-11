Strandgut, Tatort, Polizeiruf 110,... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Reifeprüfung

Justina Novak verlässt am Morgen das Haus, um zu ihrer Abitur-Nachprüfung zu gehen. Doch die junge Frau kommt nie in der Schule an, bleibt wie vom Erdboden verschwunden. Als die Ermittler den ehrgeizigen Vater befragen, wird ihnen klar, unter welchem Druck Justina stand. Seit Jahren hatte die Schülerin Prüfungsangst, doch ihr Vater drängte sie zum Abitur, sodass Justina mit einem ganzen Arsenal an Medikamenten behandelt wurde. Hat sie im letzten Moment kalte Füße bekommen und ihr Abitur hingeworfen?