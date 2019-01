Stralsund, Die letzte Spur,... Krimi-Tipps am Samstag

23:40 Uhr, das Erste, Donna Leon - Beweise, dass es böse ist

Commissario Brunetti (Commissario Brunetti) ermittelt heimlich in einem Fall, den sein eitler Vorgesetzter Patta (Michael Degen) bereits für abgeschlossen erklärt hat. Patta ist überzeugt, die Witwe Battestini sei von ihrer rumänischen Putzfrau erschlagen worden, die danach auf der Flucht ums Leben kam. Brunetti glaubt nicht an diese Version und stößt bei seinen Nachforschungen auf eine Reihe von Verdächtigen - die aber alle kein Mordmotiv haben. Erst als der Commissario in der Wohnung der Toten ein sorgsam verstecktes Dokument findet, mit dem die Witwe einen Schuldirektor erpresste, kommt Brunetti der Sache näher.