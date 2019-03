Strahlender Familienauftritt Angelina Jolie besucht mit ihren Kids die "Dumbo"-Premiere

Familienausflug bei Angelina Jolie (43, "The Tourist"): Die Schauspielerin besuchte am Montagabend gemeinsam mit vier ihrer insgesamt sechs Kinder die Filmpremiere von Disneys "Dumbo". An der Seite von Zahara (14), Shiloh (12) und den Zwillingen Vivienne Marcheline und Knox Leon (beide 10) schritt der Hollywood-Star über den roten Teppich.