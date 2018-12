Strahlender Auftritt in Oslo Amal Clooney: Ganz in Rot beim Friedensnobelpreis

Die Friedensnobelpreis-Verleihung am Montagabend in Oslo ließ sich Amal Clooney (40) nicht entgehen. Auch ohne ihren Mann, Hollywood-Star George Clooney (57), zog die renommierte Menschenrechtsanwältin viele Blicke auf sich. Die 40-Jährige glänzte in einem scharlachroten Kleid von Oscar de la Renta.