Strahlend schöne Looks Yvonne Strahovski und Cate Blanchett bringen Farbe nach Berlin

Die triste Berliner Nacht am gestrigen Mittwoch (26.2.) wurde von zwei echten Hollywood-Größen erleuchtet: Serienstar Yvonne Strahovski (37, "The Handmaid's Tale") und Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (50, "Carol") schritten gemeinsam über den roten Teppich der diesjährigen Berlinale. Auf dem Weg zum Screening ihrer neuen sechsteiligen Dramaserie "Stateless" posierten die beiden Schauspielerinnen Arm in Arm für die Fotografen - und erweckten fast schon Frühlingsgefühle.