Strahlend schön Alltagstaugliche Make-up-Trends fürs Frühjahr

Einer der wichtigsten Beauty-Trends ist Make-up in den Farben des Sonnenuntergangs: Goldgelb, Orange, Koralle und Pink sorgen jetzt nicht nur als Rouge und auf den Lippen für Furore, sondern kommen auch beim Augen-Make-up zum Einsatz. Gleich mehrere Designer schickten ihre Models mit orangefarbenem Lidschatten über den Catwalk - ein absolutes Statement! Wer die softeren Nuancen der Sunset-Palette wählt, kann damit warme Akzente setzen. Unser Tipp für das Tages-Make-up sind matte Pastelltöne, die etwas dezenter wirken. Wer sich an den farbigen Lidschatten wagt, gibt diesen in das bewegliche Lid und verblendet ihn sanft bis über den Augenrand hinaus. Die Sunset-Farben passen übrigens am besten zu schlichten Outfits in Schwarz, Weiß und Brauntönen.