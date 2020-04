München - Das Auto im Parkverbot, um beim Bäcker etwas zu holen. Oder ein bisschen zu schnell unterwegs, um ja pünktlich zu einem Termin zu kommen: Solche Situationen haben oft einen Denkzettel in Form eines Knöllchens zur Folge. Die Einnahmen durch Parkverstöße und geblitzte Autofahrer kommen oft den Kommunen in Bayern zugute. Sie lagen auch im vergangenen Jahr in Bayern wieder in Millionenhöhe, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.