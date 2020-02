Strafmaß wird am 11. März verkündet Jury spricht Harvey Weinstein schuldig

Dem ehemaligen Filmmogul werfen seit 2017 zwar mehr als 80 Opfer sexuelle Übergriffe vor, im Mittelpunkt des Prozesses standen aber die Anschuldigungen zweier Frauen. Weinstein soll eine der Frauen im Jahr 2013 in einem New Yorker Hotel vergewaltigt haben, die andere sei von ihm 2006 zum Oralsex gezwungen worden. Die Jury befand Weinstein in diesen Anklagepunkten für schuldig.