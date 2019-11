E-Leihräder von Uber: In Parkverbotszonen wird es teuer

In der Praxis sieht das zum Beispiel so aus: Das "Jump"-Bike lässt sich in Bogenhausen am Prinzregentenplatz mit Hilfe der App innerhalb weniger Sekunden aktivieren: Der QR-Code am Fahrrad wird eingescannt. Das Schloss geht auf, man radelt vergnügt los - und ist, wenn man nicht aufpasst, ein paar hundert Meter später leider nicht mehr in dem erlaubten Gebiet. Zum Beispiel an der Ismaninger Straße ein Stück weiter stadtauswärts.