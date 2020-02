Stormiworld zum Geburtstag Ist Kylie Jenners Stormi das verwöhnteste Promikind aller Zeiten?

Kylie Jenner (22) genießt ihr Dasein als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt und will auch ihre Familie daran teilhaben lassen. Mit gerade einmal zwei Jahren wird Stormi, ihre gemeinsame Tochter mit Rapper Travis Scott (27), zu jedem erdenklichen Anlass von ihrer Mutter verwöhnt und reichlich beschenkt - oftmals ungeahnt dessen, was sie schon begreifen kann. Jüngstes Beispiel: Zu ihrem Geburtstag am 1. Februar wartete ein ganzer Jahrmarkt auf die Kleine. In der "Stormiworld", wie Kylie Jenner den Rummel auf Instagram betitelte, wurden die Gäste mit einigen Besonderheiten überrascht.