Ich lebe in München in einer Straße mit einer perfekten Verkehrssituation: Auf beiden Seiten breite Gehwege, auf beide Seiten breite Radwege. Wenn ein aussteigender Beifahrer seine Türe öffnet, ist das egal, denn ein Grünstreifen trennt Auto und Radler. Die meisten halten sich an die Regeln: Autofahrer fahren auf der Straße, Fußgänger gehen am Gehweg. Aber die Radler fahren, wo sie wollen, nur nicht am Radweg. Alle? Nein. Aber leider fast alle.