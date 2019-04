Stolzes Familienoberhaupt Willem-Alexander strahlt am Königstag mit seinen Töchtern um die Wette

Die Niederländer lassen heute ihren König Willem-Alexander (52) hochleben. Am Königstag, der traditionell an seinem Geburtstag am 27. April gefeiert wird, zeigte sich der Monarch mit seiner Ehefrau, Königin Máxima (47), und seinen drei Töchtern Amalia (15), Ariane (12) und Alexia (13). Die drei Prinzessinnen strahlten gemeinsam mit ihren Eltern für die vielen Fotografen in Amersfoort, wie ein Bild auf dem Instagram-Account des niederländischen Königshauses zeigt. Besonders Amalia stach aus ihrer Familie heraus, entwickelt sich die nächste Königin des Landes doch immer mehr zu einer jungen Frau.