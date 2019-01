Stolze Preisträgerin Nicole Kidman setzt Fashion-Statement in Rüschen-Kleid

Am Freitagabend fanden die 8. AACTA International Awards in Los Angeles statt und Schauspielerin Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") bewies, dass sie auch nach mehr als 35 Jahren im Filmgeschäft noch immer eine Fashion-Ikone ist. Die 51-Jährige präsentierte sich in einem gewagten Outfit aus dem Modehaus Miu Miu. Die zauberhafte Abendrobe war zweigeteilt: Oben bestand das bodenlange Kleid aus weißen, pompösen Rüschen, ab der Hüfte umspielte ein schlichter, enganliegender Rock ihre zierliche Figur. Neben dem tiefen Ausschnitt hatte die Robe eine freie Rückenansicht.