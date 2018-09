"Stolz ist gar kein Ausdruck" "Unter uns"-Star Alexander Milo ist stolzer Papa geworden

Zu dem Bild, das die winzige Hand des Kleinen am Hals seiner Mutter zeigt, schrieb Milo: "Es gibt vieles, was wichtig im Leben ist, aber nur eins, das zählt: Liebe!!!Wir dürfen vorstellen: Mico Emilio." Demnach wurde der Nachwuchs bereits am 28. September auf die Welt geholt - 52 Zentimeter und 3.3000 Gramm pure Freude. Stressfrei scheint die Geburt nicht gewesen zu sein, wie der Star weiter andeutet: "Du kamst rasant und heftig, aber dafür hast du unser Herz im Sturm erobert. Wir sind überglücklich und unendlich dankbar."