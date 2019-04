Verletzung nach Zweikampf mit Joshua Kimmich

Der 31 Jahre alte Torjäger zog sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag in der Bundesliga bei den Bayern eine "schwere" Oberschenkel-Prellung zu. "Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag.