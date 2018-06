Auf mehreren Bühnen präsentierten Künstler kulturelle Highlights aus Oper, Konzert und Literatur. "Die UniCredit Festspiel-Nacht ist unser Dankeschön an Kunden, Geschäftspartner und Freunde! Und natürlich auch an München. Wir sind Teil dieser Stadt und möchten Musik und Kunst für alle erlebbar machen", so Dr. Michael Diederich, Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank.