17.37 Uhr: Wegen der technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke weiterhin zu Beeinträchtigungen.

17.24 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten in Richtung München-Pasing. Kurzfristig kann es auch zu Umleitungen über den Südring und Teilausfällen kommen.

15.50 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U3 kann es zu vereinzelten Zugausfällen, Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

14.30 Uhr: Heute Nachmittag entfallen folgende S-Bahnen auf der Linie S2:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 18:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:41 Uhr

14.21 Uhr: Heute Nachmittag entfallen folgende S-Bahnen auf der Linie S8 Germering - Unterpfaffenhofen:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

09.34: Die Beeinträchtigungen sind beendet.

08.32 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung von Fahrgästen an zwei Stationen kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 28. April

21.20 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Giesing konnte behoben werden. Die Verkehrslage auf den Linien S3 und S7 hat sich normalisiert.

19.46 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Giesing kommt es auf den Linien S3 und S7 zu Verzügerungen von bis zu 10 Minuten. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

12.05 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung kommt es auf der Linie S7 bei Ebenhausen-Schäfflarn zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in beiden Richtungen.

09.15 Uhr: Der Brückenschaden in Giesing ist behoben, wegen des Rückstaus auf der Stammstrecke kann es jedoch weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen.

08.53 Uhr: Wegen eines Brückenschadens ist die S-Bahnstrecke zwischen dem Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen fahren folgendermaßen:

Die S-Bahnen der Linien S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linien S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Alternativen zur Fahrt nach Giesing sind die U2, sowie die U5 Innsbrucker Ring/Neuperlach Süd.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linien S2 München Ost – Erding sowie S3 Maisach – Deisenhofen entfallen.

Störungsmeldungen vom 27. April

12.08: Bei der S-Bahn gibt es für die Linien S3 und 7 inzwischen Entwarnung: Die Sperrung zwischen München Ost und Giesing wurde aufgehoben, der Zugverkehr läuft wieder. "Es ist jedoch noch mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", hieß es bei der Münchner S-Bahn.

12.05 Uhr: Und auch bei den Trambahn-Linien 17 und 28, die stellenweise blockiert waren, läuft es wieder. Allerdings kommt es zum Teil noch zu Unregelmäßigkeiten.

11.40 Uhr: Das bevorstehende 1860-Spiel in Giesing mit entsprechenden Umleitungen im Umfeld des Grünwalder Stadions, die Auer Dult, der Flohmarkt auf der Theresienwiese und viele Münchner, die aus den Ferien zurück sind. Auf den Straßen ist aktuell viel los - was nicht nur Autofahrer stresst. Auch ei zahlreichen MVG Bus- und Tramlinien kommt es im Stadtgebiet aufgrund der hohen Verkehrsdichte zu Beeinträchtigungen, meldet die MVG. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen."

11.35 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Karolinenplatz ist der Linienweg der Trambahn-Linien 17 und 28 zwischen Sendlinger Tor und Petuelring derzeit unterbrochen. In Kürze sollen dort Ersatzbusse und kostenlose Taxen fahren, hieß es.

11.20 Uhr: Nach dem Unfall im Bereich der Sonnestraße vom Morgen ist die Behinderung auf den genannten Trambahnlinien beendet, wie die MVG mitteilte. Es könne allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

11.07: Weil eine Brücke durch einen Bus im Bereich der Werinherstraße beschädigt wurde, ist die S-Bahn-Strecke zwischen München-Ostbahnhof und Giesing gesperrt. "Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing"; teilte die S-Bahn mit. "Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing. Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof."

10.20 Uhr: Beieinrächtungen bei den Trambahn-Linien 16, 17, 18, 19, 27 und 28: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Sonnenstraße ist der Linienweg zwischen Isartor und Karlsplatz Stachus derzeit unterbrochen, wie die MVG mitgeteilt hat. Dort sollen Ersatzbusse und kostenlose Taxis fahren, hieß es. Die Behinderung werde voraussichtlich noch bis 11:15 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 26. April

20.00 Uhr: Die technische Störung an einem Signal ist behoben, die Verkehrslage normalisiert sich wieder.

19.53 Uhr: Wegen einer Veranstaltung kommt es auf der Linie 150 zu Umleitungen

Umleitung der Linie 150 in Richtung Bremer Straße ab Haltestelle Amsterdamer Straße-Isarring , Leopoldstraße,Milbertshofener Straße zur Domagkstraße.

Umleitung in Richtung Arabellpark ab Haltestelle Abtstraße,Leopoldstraße,Schenkendorfstraße weiter zum Nordfriedhof.

Die Behinderung wird vsl. noch bis 23:59 Uhr andauern.

18.55 Uhr: Stammstrecke: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München Hbf (tief) kommt es zwischen München Ost und München Pasing erneut zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

18.48 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach der Signalstörung wieder normalisiert.

18.01 Uhr: Noch immer kommt es auf der Stammstrecke und den Außenästen zu Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten.

17.09 Uhr: Die Störung an einem Signal an der Hackerbrücke wurde behoben. Es kommt jedoch auf der Stammstrecke und den Außenästen noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.45 Uhr: Augrund einer technischen Störung an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke zu erheblichen Beeinträchtigungen. Rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch Teilausfälle sind möglich.

15.35 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U2 kann es vereinzelt zu Ausfällen kommen.

14.57 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linien S2 und S8 entfallen heute aus betrieblichen Gründen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr



S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

08.25 Uhr: Die Signalstörung auf der Stammstrecke ist behoben, noch kommt es allerdings zu Folgeverzögerungen.

07.40 Uhr: Noch immer kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Inzwischen ist von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten die Rede.

07.38 Uhr: Wegen der Signalstörung wird die Linie S8 in Richtung Herrsching über den Südring umgeleitet. So verkehren die S-Bahnen aktuell: Die Linie S 8 wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

07.25 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten", heißt es bei der S-Bahn.

04.42 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen am Vormittag einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 - und ebenso einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der S8 entfallen, wie die S-Bahn am frühen Morgen mitgeteilt hat.

Störungsmeldungen vom 25. April

16.29 Uhr: Die Verkehrslage bezüglich der S7 normalisiert sich.

15.24 Uhr: Es kommt zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten auf der Linie S7 nach einer bereits behobenen Signalstörung zwischen Baierbrunn und Höllriegelskreuth.

15.09 Uhr: Die technische Störung an einem Fahrzeug auf der Stammstrecke wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.54 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind möglich.

09.25 Uhr: Schon wieder gab es am Donnerstagmorgen Probleme bei der Trambahnlinie 12 - denn es gab dort aktuell einen Verkehrsunfall im Bereich Neuhausen - deshalb war der Abschnitt bei der Tram 12 zwischen Romanplatz und Leonrodplatz unterbrochen. Inzwischen sei die Behinderung zwar beendet, so der aktuelle Stand, doch es könne noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

07:50 Uhr: Auf der Trambahnlinie 12 kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, so die MVG - die Behinderung selbst sei inzwischen beendet.

07.31 Uhr: Inzwischen kommt es auch auf der Tram-Bahn-Linie 22 zu Verspätungen und Ausfällen, wie die MVG mitgeteilt hat.

07.29 Uhr: Weil nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz sind, kommt es bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 laut MVG vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

07.05 Uhr: Auch bei der S7 gab's kurzfristige Verspätungen am Morgen, die Fahrzeugstörung ist aber schon wieder behoben - laut S-Bahn normalisiert sich dort die Verkehrslage.

06.20 Uhr: Derzeit kommt es wegen einer Fahrzeugstörung zu Verspätungen auf den Trambahn-Linien Linien 12 und 19. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Zugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen", so die MVG. Die Behinderung werde voraussichtlich noch bis 07.30 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 24. April

16.18 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung kann es auf den U-Bahn Linien U3 und U6 zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen.

14.54 Uhr: Die Verkehrslage auf der Linie S6 normalisiert sich.

12.51 Uhr: Auf der Linie S6 kommt es zwischen Grafing und Ebersberg zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

09:49 Uhr: Entwarnung auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich, wie die S-Bahn mitteilt.

08:46 Uhr: Nicht nur bei der S-Bahn gibt es am Mittwochmorgen Probleme. Auch die Bahn ist betroffen. Wegen einer technischen Störung ist kein Zugverkehr zwischen Murnau und Oberammergau möglich, wie es hieß - es gebe einen Schienenersatzverkehr. Und auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen sei kein Zugverkehr möglich. Auch dort gibt es Ersatzbusse. "Die Züge aus Richtung Reutte in Tirol verkehren bis Griesen und enden dort vorzeitig", hieß es in der Mitteilung.

08:02 Uhr: Weiter gibt's auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost Probleme. Aktuell müssen Fahrgäste dort mit Verspätungen von etwa bis zu 15 Minuten rechnen, wie die S-Bahn mitteilte.

07:39 Uhr: Wegen einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten", heißt es bei der Münchner S-Bahn.

Störungsmeldungen vom 23. April

18.50 Uhr: Auf der U-Bahn-Linie U2 kommt es zu vereinzelten Zugausfällen, es sind nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. "Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen", meldet die MVG.

16.03 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linie S3 entfallen am Nachmittag...

S 3 München Ost Abfahrt 15:39 Uhr – Maisach Ankunft 16:17 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:59 Uhr – Maisach Ankunft 16:37 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:19 Uhr – Maisach Ankunft 16:57 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr – München Ost Ankunft 17:57 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:22 Uhr – Deisenhofen Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:42 Uhr – München Ost Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:02 Uhr – München Ost Ankunft 17:41 Uhr

15.10 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U7 kommt es zu vereinzelten Zugausfällen, Taktlücken und längeren Wartezeiten.

14.40 Uhr: S2 - Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Störungsmeldungen vom 22. April

8.39 Uhr: Die Sperrung zwischen Allach und Dachau wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

8.22 Uhr: Wegen eines andauernden Notarzteinsatzes auf der Linie S2 Petershausen / Altomünster ist die Strecke zwischen Allach und Dachau gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt verkehren bis Allach und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Petershausen / Altomünster verkehren bis Dachau und enden vorzeitig.

Störungsmeldungen vom 21. April

13.44 Uhr: Eine technische Störung an einem Signal bei Seefeld-Hechendorf wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Weßling und Herrsching hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

10.30 Uhr: Nach einem vorangegangenen Einsatz im Gleis bei Petershausen hat sich die Verkehrslage normalisiert. Vereinzelt kommt es noch zu Verzögerungen.

8.30 Uhr: Wegen eines Einsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Petershausen (Obb) und Dachau Bahnhof gesperrt. Die Züge aus Richtung München verkehren bis Dachau Bahnhof und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Dachau Bahnhof und Petershausen ist für Sie eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 20. April

8.10 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Fahrzeug kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 19. April

10:08 Uhr: Die technische Störung an dem Signal konnte behoben werden. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen.

09:43 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal zwischen Mittersendling und Solln kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Wie die S-Bahn mitteilt, kann es zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen.

Störungsmeldungen vom 18. April

18.50 Uhr: S8 - Der Feuerwehreinsatz ist beendet.

18.35 Uhr: S2 - Aufgrund einer Signalstörung kommt es zwischen München-Allach und Dachau Bahnhof zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

18.10 Uhr: S8 - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist der Bahnhof Weßling gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt verkehren bis Gilching-Argelsried und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Seefeld-Hechendorf und enden vorzeitig..

17.53 Uhr: Der Feuerwehreinsatz zwischen Heimeranplatz und Pasing ist beendet.

17.05 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes zwischen Heimeranplatz und Pasing kommt es auf der Linie S 20 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen sowie Zugausfällen.

12.34 Uhr: Auf den U-Bahn Linien U3 und U6 kommt es wegen einer Stellwerksstörung zu Beeinträchtigungen.

Störungsmeldungen vom 17. April

19.55 Uhr: Die Störungen auf der Linie S 7 sind behoben.

18.15 Uhr: Viel los auf Münchens Straßen: Wegen der Verkehrsdichte kommt es im Stadtgebiet laut der MVG zu Fahrplanabweichungen bei den Buslinien 50, 52, 54, 59, 62 und 100.

16.37 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der S-Bahn Linie S7 im Raum Baierbrunn zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Störungsmeldungen vom 16. April

18.42 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer Weiche am Flughafen hat sich die Verkehrslage auf den Linien S 1 und S 8 normalisiert.

17.41 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Flughafen wurde behoben, es ist jedoch noch mit teils größeren Folgeverzögerungen zu rechnen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn (bei Freising) wieder regulär zum Flughafen München bzw. nach Freising.

17.13 Uhr: Nach einer vorangegangenen Sperrung hat sich die Verkehrslage im Bereich Unterschleißheim normalisiert.

16.55 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Flughafen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn (bei Freising) derzeit nur in Richtung Freising.

Die S-Bahnen der Linie S 8 können zwischen Ismaning und dem Flughafen München nur eingeschränkt verkehren.

16.30 Uhr: Folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S8 entfallen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

16.13 Uhr: Die Sperrung der Linie S1 zwischen Unterschleißheim und Lohhof wurde aufgehoben und der Verkehr wieder aufgenommen. Es muss allerdings noch immer mit Verzögerungen und Zugausfällen gerechnet werden.

15.29 Uhr: Augrund von Personen am Gleis ist die Strecke Unterschleißheim - Lohhof auf der Linie S1 gesperrt. Mit Verzögerungen ist zu rechnen. Auch Zugausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 12. April

15:26 Uhr: Die Signalstörung München-Laim ist behoben. Auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost ist noch mit Folgeverzögerungen von fünf Minuten zu rechnen, so die Münchner S-Bahn.

15:30 Uhr: Bei der Bus-Linie 154 kommt es infolge des genannten Unfalls noch zu Unregelmäßigkeiten.

15:15 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Rühmannstraße kommt es bei der Bus-Linie 142 zu Beeinträchtigungen. "Die Haltestellen Rühmannstrasse und Barlachstrasse können nicht bedient werden", so die MVG. Auch Verspätungen seien möglich.

15:07 Uhr: Wegen einer Signalstörung bei München-Laim kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. Es seien Verzögerungen von bis zu zehn Minuten möglich, hieß es bei der S-Bahn.

11:50 Uhr: Wegen der Schüler-Demo kommt es auf einigen Trambahnlinien und bei manchen Bussen zu Behinderungen. Die MVG teilt dazu mit:

- Tram 27/28, Bus 58/68: Es kann zeitweise zu Verspätungen in beiden Richtungen kommen. Mit einzelnen vorzeitigen Wendungen ist zu rechnen.

- Bus 153/154 Ri. Odeonsplatz bzw. Arabellapark: Die Haltestellen Augustenstraße, Luisenstraße, Arcisstraße, Theresienstraße und Universität können zeitweise nicht bedient werden. In Richtung Trappentreustraße/Nordbad werden voraussichtlich alle regulären Haltestellen bedient, es kann aber zu Verspätungen kommen.

08.29 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 11. April

20.10 Uhr: Die Verkehrslage auf der Linie S6 normalisiert sich.

19.26 Uhr: Wegen Personen im Gleis kommt es auf der Linie S6 zu Beeinträchtigungen. "Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", teilte die S-Bahn mit.

13.49 Uhr: Inzwischen hat sich nach der vorangegangenen technischen Störung an dem Stellwerk in München-Ost die Verkehrslage im Gesamtnetz "weitestgehend normalisiert", so die neueste Mitteilung der S-Bahn. Es komme "nur noch vereinzelt zu geringen Folgeverzögerungen".

13.33 Uhr: Nach der vorangegangenen technischen Störung an dem Stellwerk in München-Ost kommt es im Gesamtnetz noch zu Beeinträchtigungen, wie die S-Bahn mitgeteilt hat. Fährgäste müssten noch mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten rechnen. Es könne weiterhin zu Teilausfällen kommen.

12.56 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es im Bereich Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sind laut S-Bahn möglich - genauso wie Teilausfälle.

11.37 Uhr: Noch immer kommt es wegen der technischen Störung an einem Stellwerk in München-Ost zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen verkehren folgendermaßen:

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S3 Mammendorf/Holzkirchen verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S6 wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S7 Wolfratshausen/Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S8 Herrsching/München Flughafen verkehrt auf dem Regelweg. Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

10.36 Uhr: Eine technische Störung hat am Donnerstagvormittag den S-Bahnverkehr in der Münchner Innenstadt größtenteils lahmgelegt.

Derzeit könne nur die Linie zum Flughafen durch den Tunnel zwischen der Haltestelle Hackerbrücke und dem Ostbahnhof fahren, sagte eine Bahnsprecherin. Alle anderen Züge endeten vorzeitig oder würden umgeleitet. Wie lange die Sperrung des wichtigsten Teils der sogenannten Stammstrecke dauern soll, war ebenso wie die Ursache für die Störung zunächst unklar.

Die S-Bahnen verkehren folgendermaßen:

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U2 Giesing ausweichen.

in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U2 Giesing ausweichen. Die Linie S4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S6 wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz.

in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing ausweichen.

in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing ausweichen. Die Linie S20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

07.59 Uhr: Nach dem Notarzteinsatz normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke wieder.

07.12 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstreck in Richtung Pasing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Daneben kann es auch kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 10. April

14.10 Uhr: Auf den S-Bahn Linien S2, S3 und S8 kommt es zum Ausfall von Zügen des 10-Minuten-Takts. Alle Infos hier.

11.37 Uhr: Im Bereich Messe kommt es bei den Buslinien 55, 59, 139, 185, 187, 190 und 194 zu Verspätungen, vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen.

10.20 Uhr: Augrund einer Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S6 zwischen Starnberg und Gauting vereinzelt zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in Richtung München.

Störungsmeldungen vom 9. April

14.30 Uhr: Auch bei der S-Bahn Linie S3 kommt es zum Ausfall von S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.19 Uhr: Die MVG meldet den Ausfall einiger S-Bahnen auf den Linien S2 und S8. Grund hierfür werden betriebliche Gründe genannt. Alle Infos hier.

13.11 Uhr: Auf den Linien U2, U3 und U6 kommt es derzeit zu Fahrplanabweichungen bis voraussichtlich 16.00 Uhr.

09.26 Uhr: Bei den U-Bahnlinien U1, U2 und U7 kommt es zu leichteren Verzögerungen – Grund dafür ist erhöhtes Fahrgastaufkommen wegen des vorangegangenen Feuerwehreinsatzes sowie der bauma. Laut MVG sollen die Verzögerungen noch bis etwa 10.15 Uhr andauern.

08.57 Uhr: Ein Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof hat am Dienstagmorgen für Probleme gesorgt. Laut Deutscher Bahn konnten die S-Bahnen nicht am Hauptbahnhof halten. Auf AZ-Nachfrage teilte die Münchner Feuerwehr mit, dass die Brandemeldeanlage zwar ausgelöst habe, es sich dabei allerdings um einen Fehlalarm gehandelt hat. Bereits nach 15 Minuten war der Einsatz wieder beendet.

Störungsmeldungen vom 8. April

18.54 Uhr: Nach einer vorangegangenen Streckensperrung zwischen Feldmoching und Moosach kommt es auf der Linie S1 aktuell zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Auch kommt es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen.

18.41 Uhr: Wegen eines kurzzeitigen Polizeieinsatzes im Zug am Stachus kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

14.34 Uhr: Es kommt zum Ausfall von S-Bahnen auf der Linie S8 Germering-Unterpfaffenhofen. Hier erfahren Sie, welche Züge betroffen sind.

14.17 Uhr: Die Störung auf der Linie S7 Richtung Wolfratshausen zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Hohenschäftlarn ist behoben. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

12.20 Uhr: Die Bahnübergangsstörung auf der Linie S8 Richtung Flughafen München ist behoben, es kommt aber noch zu Verspätungen von bis zu fünf Minuten.

11.45 Uhr: Zwischen Ebenhausen - Schäflarn und Hohenschäflarn kommt es auf der S-Bahn Linie S7 zu Beeinträchtigungen aufgrund einer Bahnübergangsstörung. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

10.19 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet Beeinträchtigungen auf der Linie S8 in Richtung Flughafen München aufgrund von einer Bahnübergangsstörung. Mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten in beide Richtungen sei zu rechnen.

08.18 Uhr: Die Gleisstörung bei der S1 wurde behoben – es kommt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

07.20 Uhr: Aufgrund einer bereits behobenen Störung am Gleis kommt es auf der Linie S1 Richtung Freising/Flughafen zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen. Zudem könnte sich die Linienführung in Richtung Hauptbahnhof ändern.

Störungsmeldungen vom 6. April

09.40 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Balanstraße kommt es laut der MVG zu Beeinträchtigungen bei den Buslinien 59 und 145. Die Haltestellen Balanstraße und Klagenfurter Straße können nicht bedient werden, hieß es zuletzt.

Störungsmeldungen vom 5. April

18.23 Uhr: Die Verkehrslage bei der Münchner S-Bahn normalisiert sich.

17.45 Uhr: Die Beeinträchtigungen bei der S-Bahn-Stammstrecke sind vorüber, wie die S-Bahn mitteilt. Möglich seien noch Folgeverspätungen von bis zu 20 Minuten. Weiter seien Umleitungen über den Südring möglich, zudem könnten auch noch einige Züge ausfallen.

17.33 Uhr: Die S-Bahn teilt mit, dass es wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen kommt. Es seien Verzögerungen von bis zu 20 Minuten möglich. Auch mit Umleitungen über den Südring und Zugausfälle müssten Fahrgäste rechnen.

13.50 Uhr: Die Behinderung bei der U1, U2 und der U7 ist laut der MVG beendet. In der nächsten Zeit könne es allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

13.25 Uhr: Laut einer Meldung der MVG ist die technische Störung an einer S-Bahn behoben worden.

13.14 Uhr: An der Linie U3 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes laut der MVG zu Beeinträchtigungen. "Der U-Bahnhof Fürstenried West kann derzeit nicht bedient werden. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 13:30 Uhr andauern."

13.16 Uhr: Die MVG meldet eine technische Störung an einer S-Bahn im Bereich Leuchtenbergring. Auf den Linien S2, S4, S6, S8 sowie der Stammstrecke kann es zu Verzögerungen und auch Zugumleitungen kommen.

12.21 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es bei der U1 und der U2 derzeit zu erheblichen Behinderungen, wie die MVG berichtet. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Alle Infos gibt es hier.

Störungsmeldungen vom 4. April

17.42 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost weiterhin zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen noch mit "Verzögerungen von bis zu 15 Minuten" rechnen, so die Münchner S-Bahn. Auch "Teilausfälle" seien möglich.

17.26 Uhr: Wegen dtecher nischen Störung an dem Signal an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen, wie die S-Bahn mitgeteilt hat.

15.40 Uhr: Der kurzfristige Rückstau im Berufsverkehr ist beendet. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.52 Uhr: Die MVG meldet, dass es aufgrund von kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen kann. Auch Teilausfälle werden nicht ausgeschlossen.

12.10 Uhr: Laut einer Meldung der MVG ist die Störung an der Strecke beim Münchner Hauptbahnhof, die das Gesamtnetz betraf, behoben. Mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sei dennoch weiterhin zu rechnen.

08.45 Uhr: Bei zahlreichen MVG Bus- bzw. Tramlinien kommt es derzeit wegen hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

08.45 Uhr: Bei den Buslinien 50 und 184 kommt es zu Behinderungen wegen Bauarbeiten. Bus 50: Die (H) Bichlhofweg, Johanneskirchen Bf. West und Johanneskirchen Bf. können derzeit angefahren werden. Umleitung ab Regina-Ulmann-Straße zum Bruno-Walter-Ring. Bus 184: Die Linien wird geteilt. Die Busse fahren nur in den Abschnitten Arabellapark Johanneskirchner Straße (Wende am Fritz-Mayr-Weg) und Johanneskirchen Bf. Westerlandanger. Die (H) Bichlhofweg und Johanneskirchen Bf. West können nicht bedient werden.

Die Behinderungen werden noch bis voraussichtlich Freitagnacht andauern.

Störungsmeldungen vom 3. April

15:40 Uhr: Die Behinderung bei der U7 ist laut der MVG beendet.

15.20 Uhr: Die Linie U7 verkehrt wegen einer Behinderung vorübergehend nur zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Sendlinger Tor, so die MVG

15:40 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Maistraße kommt es bei der Buslinie 62 zu Beeinträchtigungen, wie die MVG mitteilt. Es sei mit Verspätungen zu rechnen. "Die Haltestellen Maistraße und Waltherstraße können kurzfristig nicht bedient werden. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 16:00 Uhr andauern."

15:25 Uhr: Die Verkehrslage im Gesamtnetz habe sich inzwischen normalisiert, hieß es bei der Münchner S-Bahn.

15:00 Uhr: Die technische Störung an einem Signal an der Donenrsbergerbrücke wurde behoben. "Es kommt im Gesamtnetz noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen von 10 bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen", teilt die Münchner S-Bahn mit.

14.59 Uhr: Die Störung eines Signals wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.55 Uhr: S8: Die Deutsche Bahn meldet Zugausfälle von S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.14 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.00 Uhr: Die MVG warnt vor Beeinträchtigungen der Linien U3 und U6 in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, sowie von ca. 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr. Das Fußballspiel des FC Bayern gegen den FC Heidenheim wird vorraussichtlich zu erhöhtem Fahrgastaufkommen führen.

10.24 Uhr: Die MVG meldet verkehrbedingte Fahrplanabweichungen bei den Linien 15, 25, X30, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 142, 143, 172, 173 und 185. Im gesamten Stadtgebiet ist es bislang zu Staus gekommen - und dazu kommt noch der heutige Blitzmarathon. Viele Autofahrer dürften angesichts der angekündigten Kontrollen weniger aufs Gas drücken.

09.48 Uhr: Laut einer Meldung der Bahn ist die Signalstörung behoben worden. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

09.23 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen Haar und Zorneding kommt es auf den Linien S4 und S6 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S4 endet vorzeitig beim Leuchtenbergring. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten rechnen.

08.50 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof zu Beeinträchtigungen. Die Bahn meldet Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten.

Störungsmeldungen vom 2. April

19.00 Uhr: Entwarnung – die Störung auf der S-Bahn-Stammstrecke ist behoben.

18.24 Uhr: Der Polizeieinsatz am Ostbahnhof ist laut Deutscher Bahn zwar beendet, dennoch kommt es weiterhin zu Problemen auf der Stammstrecke. Grund ist jetzt eine Signalstörung, die Verspätungen belaufen sich weiterhin auf etwa zehn Minuten.

17.21 Uhr: Die Linie S2 verkehrt mittlerweile wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S8 entfallen.

16.42 Uhr: Wegen polizeilichen Ermittlungen am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstrecke derzeit zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen, auch Zugausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 1. April

07.08 Uhr: Die Störung am Bahnübergang wurde behoben, die S-Bahnen verkehren wieder normal.

06.39 Uhr: Zum Monatsanfang kommt es auf der S7 und der S20 aufgrund einer Bahnübergangsstörung zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 15 Minuten einstellen.

Störungsmeldungen vom 30. März

20.39 Uhr: Die Störungen auf der Linie S1 halten an, der Streckenabschnitt von Feldmoching bis Oberschleißheim ist nun gesperrt. Die S1 aus Richtung München verkehren derzeit nur bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Über die Dauer der Sperrung liegen aktuell keine Informationen vor.

19.54 Uhr: Auf der Strecke der S1 Richtung Freising/Flughafen kommt es aktuell in Feldmoching zu Beieinträchtigungen. Es wird mit Verspätungen bis zu 20 Minuten und vereinzelten Zugausfällen gerechnet.

Störungsmeldungen vom 29. März

19.15 Uhr: Die Behinderung auf den Strecken der Linie U2 und U5 sind beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

19.10 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing hat sich nach einer Fahrzeugstörung am München Ostbahnhof weitestgehend normalisiert.

19.10 Uhr: Auf den Strecken der Linie U2 und U5 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes am Innsbrucker Ring zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen. Die Behinderung wird voraussichtlich bis 19:30 Uhr andauern.

17.50 Uhr: Wegen einer kurzzeitigen Fahrzeugstörung am München Ostbahnhof kommt es derzeit auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

14.37 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag S-Bahnen auf der Linie S8. Ab München Ost sind Züge mit folgender Abfahrtszeit betroffen: 16.07 Uhr, 16.27 Uhr, 17.07 Uhr, 17.47 Uhr, 18.07 Uhr, 18.47 Uhr. Ab Germering-Unterpfaffenhofen sind Züge mit folgender Abfahrtszeit betroffen: 16.41 Uhr, 17.01 Uhr, 17.41 Uhr, 18.21 Uhr, 18.41 Uhr.

Störungsmeldungen vom 28. März

22.00 Uhr: Aufgrund einer Stellwerksstörung kommt es im Großraum München Ost zu Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

20.19 Uhr: Der Polizeieinsatz in München Ost ist beendet. Der S-Bahnverkehr auf den Linien S3 und S7 wird wieder aufgenommen. Auf der Stammstrecke kommt es weiterhin zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten in Richtung München Ost. Auf den östlichen Außenästen kann es kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

20.04 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist die Strecke zwischen München Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen der Linien S3 Richtung Holzkirchen und S7 Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing. Die S-Bahnen der Linien S3 Richtung Mammendorf und S7 Richtung Wolfratshausen beginnen und enden am Münchner Ostbahnhof.

16.22 Uhr: Inzwischen hat sich die Lage auf der Stamstrecke wieder normalisiert. Vereinzelt kommt es in der Folge auf den östlichen Außenästen aber noch zu Verzögerungen.

16.03 Uhr: Weiter kommt es wegen der technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Laim auf der Stammtsrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtungen. Immerhin: Die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 verkehren jetzt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke, wie die S-Bahn mitgeteilt hat.

15.34 Uhr: Aufgrund der technischen Störung an der S-Bahn im Bereich Laim kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. "Die Linie S 6 in Richtung Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen", teilt die Bahn mit.

Und: "Die Linie S 8 in Richtung Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt."

Die Bahn spricht von Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch mit "Teilausfällen" müssten die Fahrgäste rechnen.

15.13 Uhr: Wegen einer technischen Störung gibt es derzeit noch Probleme bei der S2 - bis die Beeinträchtgungen behoben sind, kommt es laut der Bahn zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Auch dass Züge vorzeitig wenden, sei möglich.

13.48 Uhr: Die Signalstörung bei Berg am Laim besteht noch immer. Laut der MVG kommt es auf den Linien S 2, S 4 und S 6 mittlerweile zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

07.50 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung bei Berg am Laim kommt es auf den Linien S 2, S 4 und S 6 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen, auch kurzfristige Zugwendungen und Teilausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 27. März

10.35 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es bei der Linie U6 derzeit zu erheblichen Behinderungen. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

10.05 Uhr: Die Linien 20 und 21 können wieder regulät verkehren. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

09.55 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Olympiapark ist die Strecke der Linien 20 und 21 zwischen Leonrodplatz und Westfriedhof derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren Ersatzbusse und kostenlose Taxis. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 10.50 Uhr andauern.

09.30 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Werinherstrasse ist die Strecke der Linie 18 zwischen St.-Martins-Platz und Schwanseestrasse derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren Ersatzbusse und kostenlose Taxis. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 10.30 Uhr andauern.

08.45 Uhr: Die Behinderung der Linie U2 ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

08.35 Uhr: Wegen einer Person im Gleis kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen der Linie U2.

08.10 Uhr: Aufgrund mehrerer Bahnübergangsstörungen im Bereich Grafing Bahnhof kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Es sind mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und kurzfristigen Zugwenden zu rechnen.

08.05: Uhr: Bei einigen Bus- und Tramlinien im Münchner Stadtgebiet kommt es derzeit wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Betroffen sind die Linien X50, 50, 51, 59, 60, 134, 160, 164, 165, 180

07.52 Uhr: Die Störung im Bereich Riem ist mittlerweile behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

05.31 Uhr: Wegen einer Störung an einem Bahnübergang kommt es im Bereich Riem zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 26. März

16.21 Uhr: Behinderungen auf der Linie 19 sind beendet.

16.05 Uhr: Auf der Linie 19 ist wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Agnes-Bernauer-Strasse der Linienweg zwischen Lautensackstrasse und Pasing Bf derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren kostenlose Taxis.

14.40 Uhr: Auch auf der Linie S8 gibt es Störungen. Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag zahlreiche S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.40 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag S-Bahnen der Linie S2. Vom Bahnhof München Ost abfahrend fallen die S-Bahnen um 15.51 Uhr, 16.11 Uhr, 17.11 Uhr und 17.51 Uhr aus. Vom Dachau abfahrend fallen die S-Bahnen um 16.39 Uhr, 17.19 Uhr, 18.19 Uhr und 18.39 Uhr aus.

10.39 Uhr: Die Bahnübergangsstörung zwischen München-Perlach und München-Giesing und die Stellwerksstörung in Höllriegelskreuth wurden behoben. Auf der Linie S7 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

08.25 Uhr: Auf der Strecke der S7 kommt es in beide Richtung zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Grund dafür sind Bahnübergangsstörung bei München-Perlach sowie behobene Stellwerksstörung in Höllriegelskreuth.

04.04 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende Bahnen der Linie S2: S2 ab München Ost (Abfahrt 06.11), S2 ab Dachau Bahnhof (Abfahrt 7.19), S2 ab Laim (Abfahrt 9.34 Uhr). Es kann außerdem zu weiteren Aufällen des 10-Minuten-Takts kommen.

Störungsmeldungen vom 25. März

07.49 Uhr: Der Notarzteinsatz am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, die Verkehrslage normalisiert sich aber zunehmend.

07.29 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes ist auf den Linien U2 und U7 zwischen den Haltestellen Innsbrucker Ring und Giesing derzeit kein Zugverkehr möglich. In diesem Abschnitt sind Ersatzbusse im Einsatz. Die Linie U7 verkehrt aktuell ausschließlich zwischen Sendlinger Tor und Olympia Einkaufszentrum. Fahrgäste werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umgehen und dabei S-Bahn, Bus und Tram sowie nicht betroffene U-Bahnlinien zu nutzen. Laut MVG wird die Behinderung noch bis ca. 8 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 22. März

18.13 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen sind beendet und die Sperrung zwischen Lochhausen und Olching wurde aufgehoben. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen.

16.57 Uhr: Wegen polizeilicher Ermittlungen wurde die Strecke zwischen Lochhausen und Olching gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Holzkirchen / Deisenhofen verkehren bis Lochhausen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Mammendorf / Maisach verkehren bis Olching und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr wird derzeit eingerichtet.

14.20 Uhr: Wie die S-Bahn mittteilt, entfallen "aus betrieblichen Gründen" am Freitagnachmittag mehrere S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes auf der Linie S 2 Dachau sowie der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Gilching-Argelsried.

11.35 Uhr: Wegen der Schüler-Demo (#FridaysForFuture) kann es auch an diesem Freitag bei einigen Bus- und Tramlinien kurzfristig zu größeren Verspätungen kommen, wie die MVG mitteilt. Konkret geht es um die Linien 19, 21, 58, 68, 100, 132, 153. "Gegebenenfalls müssen einzelne Linien auch kurzfristig unterbrochen oder umgeleitet werden." Es gebe Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen.

Störungsmeldungen vom 20. März

19.04 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke wurde behoben. Es kommt allerdings noch zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten in beide Richtungen.

18.13 Uhr: Auf nahezu allen Buslinien im Münchner Stadtgebiet kommt es derzeit wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Betroffen sind die Linien X30, X50, 50, 56, 59, 62, 63, 143, 144, 160, 162, 164, 165, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180

17.23 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke wurde behoben. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten in beide Richtungen. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen. Die Verzögerungen wirken sich im Gesamtnetz der S-Bahn München aus.

17.05 Uhr: Aufgrund der Störung kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen. Nutzen Sie bitte entlang der Stammstrecke ebenfalls die Verkehrsmittel der MVG (Bus, Tram , U-Bahn). Die Folgeverzögerungen wirken sich im Gesamtnetz der S-Bahn München aus.

16.56 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Zug kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten.

Störungsmeldungen vom 19. März

11.41 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche wurde behoben, auf beiden Linien ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

11.31 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es auf den Linien S1 und S8 im Bereich Flughafen Besucherpark zu Verspätungen und Zugausfällen.

09.58 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Leuchtenbergring normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke.

07.21 Uhr: Die Störung auf der Linie S7 wurde behoben.

06.46 Uhr: Wie schon am Montag- gibt es auch am Dienstagmorgen wieder Probleme auf der Stammstrecke: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Leuchtenbergring kommt es auf der gesamten Stammstrecke zu Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten.

05.46 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in Icking kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten zu rechnen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind laut Bahn möglich.

Störungsmeldungen vom 18. März

09.31 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen und Verspätungen von bis zu zehn Minuten.

08.41 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis ist beendet, die Sperrung zwischen Haar und Zorneding wurde aufgehoben. Es kann noch zu Folgeverzögerungen von bis zu zehn Minuten kommen.

08.15 Uhr: Die Störungen bei der S7 wurden behoben – die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg.

07.59 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Trudering und Zorneding weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S4 in und aus Richtung Geltendorf beginnen und enden am Ostbahnhof. Die S-Bahnen der Linie S6 in und aus Richtung Tutzing beginnen und enden in Trudering. Die S-Bahnen der Linie S6 in und aus Richtung Ebersberg beginnen und enden in Zorneding.

Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Trudering und Zorneding eingerichtet.

07.25 Uhr: Wieder Probleme bei der S4 und S6: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke zwischen Trudering und Haar gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.47 Uhr: Derzeit kommt es auf der S7 zu Beeinträchtigungen – Grund dafür ist eine Signalstörung in Icking sowie eine Bahnübergangsstörung zwischen Icking und Wolfratshausen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen.

05.15 Uhr: Kurzfristig sind auf der S4 und S6 Bauarbeiten notwendig, weswegen es von Montag (18. März) bis Freitag (22. März) auf den genannten Linien in Richtung Ebersberg zu Teilausfällen und geänderten Abfahrtszeiten kommt. Die Bahn weist darauf hin, sich im Internet oder per App über den aktuellen Fahrplan zu informieren.

Störungsmeldungen vom 16. März

08.50 Uhr: Die technische Störung an dem Signal in München-Giesing wurde behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

08.05 Uhr Wegen einer Messeveranstaltung verkehrt die Verstärkerlinie U8 heute auf geändertem Linienweg: Olympiazentrum-Messestadt Ost. "Fahrgäste im Abschnitt Innsbrucker Ring-Neuperlach Zentrum weichen bitte auf die U5 aus", so die MVG.

07.26 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München-Giesing kommt es auf der Linie S 7 Richtung Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Die Bahn teilt mit, dass mit "Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten" zu rechnen ist. Auch könne es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

02.01 Uhr: Uhr Nach mehreren, bereits behobenen Oberleitungsstörungen auf der Stammstrecke kommt es im Gesamtnetz zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

Störungsmeldungen vom 15. März

22.15 Uhr: Die Linien S3, S4, S6 fahren wieder auf der Stammstrecke. S 8 weiterhin über Südring ohne Halt zwischen Pasing und Ostbahnhof .

18.40 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Oberleitung ist die Stammstrecke zwischen München-Hackerbrücke und München Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinie U 5 von/bis München Ost ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet endet in München-Pasing.

Die Linie S 7 Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Heimeranplatz West. Alternativ können Sie auf die U 5 in Richtung Innenstadt / München Ost / Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S 3 ab München Ost sowie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

12.03 Uhr: Die MVG teilt mit, dass es bis voraussichtlich 13.30 Uhr bei folgenden Tram- und Buslinien wegen der Schülerdemo zu Verspätungen oder Umleitungen kommt: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 58, 68, 100 und 153.

11.52 Uhr: Die Störung an der Strecke zwischen München Pasing und München Ost wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke sowie im S-Bahn-Gesamtnetz normalisiert sich.

11.45 Uhr: Wegen einer Störung an der Strecke zwischen München Pasing und München Ost kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz zu Verspätungen von 15 bis 20 Minuten.

10.02 Uhr: Die Behinderungen bei der U3 und der U6 sind behoben, noch kann es allerdings zu Folgeverzögerungen kommen.

09.10 Uhr: Auf den U-Bahnlinien U3 und U6 kommt es aufgrund einer Stellwerksstörungen zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen. Die Behinderung soll laut MVG bis ca. 10 Uhr behoben sein.

Störungsmeldungen vom 14. März

19.40 Uhr: Störungen auf den Linine S4 und S6 behoben

17.11 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering / Ebersberg zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 13. März

21.35 Uhr: Die Behinderungen auf den U-Bahnlinien 3 und 6 bestehen nicht mehr - allerdings kann es lautr MVG noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

20.20 Uhr: Auf den U-Bahnlinien 3 und 6 kommt es derzeit weiter zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

18.45 Uhr: Wegen der Anreise zum Fußballspiel in der Allianz Arena gibt es auf den beiden Linien U3 und U6 Verspätungen.

15.05 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es auf den Linien U1, U2 und U7 zu Verspätungen.

09.15 Uhr: Aufgrund einer Demonstration kann es auf den Bus- bzw. Tramlinien 17, 19, 21, 62 und 132 zu größeren Verspätungen kommen. Laut MVG ist es ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass einzelne Linien kurzfristig unterbrochen oder umgeleitet werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen zu achten.

07.57 Uhr: Die Störung an einem Signal zwischen München-St. Martinstr. und München-Giesing wurde behoben, die Verkehrslage auf den Linien S 3 und S 7 normalisiert sich wieder.

07.09 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen München-St. Martinstr. und München-Giesing kommt es auf den Linien S 3 Holzkirchen und S 7 Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sowie vorzeitigen Wendungen und Zugausfällen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 12. März 2019

11.15 Uhr: Die Behinderung auf den Linien U 1 und U 2 ist beendet, der Verkehr pendelt sich wieder ein.

11.02 Uhr: Aufgrund einer Fahrzeugstörung kommt es auf den Linien U 1 und U 2 zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen. Fahrgäste werden gebeten, besonders auf Lautsprecherdurchsagen und Zugzielanzeigen zu achten.

09.12 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach den vorhergehenden Notarzteinsätzen wieder eingependelt.

08.15 Uhr: Die beiden Notarzteinsätze in Laim und am Isartor sind beendet. Auf der Stammstrecke normalisiert sich die Verkehrslage wieder, noch ist im gesamten S-Bahn-Netz allerdings mit Verspätungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen.

07.59 Uhr: Auch am Isartor muss ein Fahrgast ärztlich versorgt werden. Laut MVG ist auf der Stammstrecke nun in beiden Richtungen zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen.

07.45 Uhr: Auf der Linie U 6 sind heute Morgen nicht alle Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

07.38 Uhr: Wegen ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes in München-Laim kommt es auf den Linien S 1 und S 2 in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Mionuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 11. März 2019

19.10 Uhr: Die Weichenstörung auf der Linie S 8 Richtung Flughafen wurde behoben. Es kommt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

18.01 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es auf der Linie S 8 Richtung Flughafen München zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

10.48 Uhr: Die technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Perlach und Neubiberg wurde behoben. Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es weiterhin zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

10.24 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Perlach und Neubiberg zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

10.20 Uhr: Die Störung an der Weiche am Leuchtenbergring ist behoben, die Verkehrslage im Gesamtnetz normalisiert sich zunehmend.

08.55 Uhr: Auf den Linien der U-Bahnen U4 und U5 sind aktuell nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz, hier kommt es daher zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

08.07 Uhr: Auch bei diversen Bus- und Tram-Linien kommt es zu Beeinträchtigungen. Betroffen sind die Linien 51, 52, 54, 55, 56, 143, 145, 150, 151, 160 und 189. Grund ist das hohe Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

07.30 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche am Leuchtenbergring kommt es im gesamten S-Bahn-Netz zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten - auch Teilausfälle sind möglich.

06.50 Uhr: Die Sperrungen auf den Streckenabschnitten zwischen Deisenhofen und Holzkirchen sowie Aying und Kreuzstraße wurden aufgehoben, die S-Bahnen der Linien S 3 und S 7 fahren wieder normal.

Störungsmeldungen vom 10. März 2019

19.57 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt Eggmühl - Neufahrn (Niederbayern) weiterhin gesperrt. Die Regionalzüge aus Richtung München / Flughafen verkehren bis Landshut (Bay) Hbf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Regensburg verkehren bis Eggmühl und enden dort. Die Deutsche Bahn rät alternativ die Landshut Hbf und Regensburg Hbf Verbindungen über Plattling zu nutzen.

18.51 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Deisenhofen und Holzkirchen (S3) ist weiterhin gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bus und Großraumtaxis zwischen Deisenhofen und Holzkirchen ist inzwischen eingerichtet.

18.50 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Aying und Kreuzstrasse (S7) ist weiterhin gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstrasse verkehrt der SEV mit Taxis.

18.17 Uhr: Die Stellwerkstörung am Ostbahnhof ist behoben.

17.53 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt Eggmühl - Neufahrn (Niederbayern) gesperrt. Die Regionalzüge aus Richtung München / Flughafen verkehren bis Landshut (Bay) Hbf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Regensburg verkehren bis Eggmühl und enden dort.

17.32 Uhr: Die Stellwerksstörung am München Ostbahnhof wurde behoben. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Die Linie S 1 Freising / Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

17.31 Uhr: Die Streckensperrung auf der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

17.26 Uhr: Auch auf den S-Bahn-Linien S3 und S7 gibt es Probleme wegen umgestürzten Bäumen. Zwischen Aying und Kreuzstraße ist ein Baum in die Oberleitung gekracht. Die S7 Kreuzstraße fährt nur bis Aying und endet dort. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Auf der Linie S3 liegt ebenfalls ein Baum im Gleis: Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen. Die Strecke ist gesperrt. Auch hier wird ein SEV eingerichtet.

16.45 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxi zwischen Markt Schwaben und Erding ist eingerichtet.

16.44 Uhr: Die Stellwerksstörung am München Ostbahnhof besteht weiterhin, jedoch verkehren die Linien S 2, und S 4 ebenfalls wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Somit verkehren alle Linien außer der Linie S 1 wieder auf dem Regelweg. Die Linie S 1 Freising / Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

16.22 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

15.35 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung am München Ostbahnhof sind derzeit in diesem Bereich nur sporadisch Zugfahrten möglich. Laut Bahn kommt es zu erheblichen Verzögerungen auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz.

15.19 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in Perlach kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

14.08 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in München-Pasing wurde behoben und die Verkehrslage zwischen München-Pasing und Tutzing / Weilheim hat sich normalisiert.

13.57 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in München-Pasing kommt es bei den Zügen in Richtung Tutzing / Weilheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 9. März 2019

18.37 Uhr: Nach der vorangegangenen Streckensperrung hat sich die Verkehrslage auf der Linie S 1 normalisiert.

16.32 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung zwischen Oberschleißheim und Unterschleißheim kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Der betroffene Streckenabschnitt ist aktuell gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Reisende direkt zum Flughafen nutzen bitte die Linie S 8 zum Flughafen.

16.17 Uhr: Der Polizeieinsatz am Gleis ist beendet und der Halt München-Pasing wird wieder fahrplanmäßig bedient.

15.48 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis verkehren die Züge derzeit ohne Halt in München-Pasing. Reisende nach München-Pasing nutzen bitte ab München (Hbf) Tief die S-Bahnen.

Störungsmeldungen vom 7. März 2019

22.23 Uhr: S6 - Beeinträchtigungen beendet

21.45 Uhr: Technische Störung an der Stammstrecke behoben / Verkehrslage hat sich normalisiert.

21.17 Uhr: Stammstrecke - aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

21.15 Uhr: S6 - aufgrund von Personen im Gleis kommt es zwischen Feldafing und Tutzing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

20.40 Uhr: Linie 21 - wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Schlüsselbergstrasse ist der Linienweg zwischen Haidenauplatz und St.-Veit-Strasse derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren in Kürze kostenlose Taxis. Bitte beachten Sie, dass diese am rechten Fahrbahnrand halten. Die Behinderung wird vsl. noch bis 21:50 Uhr andauern.

10.32 Uhr: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

09.08 Uhr: Erneut kommt es zu Problemen auf der Stammstrecke, wieder ist eine technische Störung die Ursache. Die Deutsche Bahn spricht von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten in beiden Richtungen. Zudem kann es zu Teilausfällen kommen.

07.18 Uhr: Die technische Störung wurde wieder behoben – der Verkehr auf der Stammstrecke läuft wieder planmäßig.

07.02 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen.

Störungsmeldungen vom 6. März 2019

07.57 Uhr: Die Tiere am Gleis wurden mittlerweile wieder eingefangen, die Verkehrslage normalisiert sich.

07.38 Uhr: Wegen Tieren am Gleis kommt es zwischen Deisenhofen und Holzkirchen derzeit zu Beeinträchtigungen von bis zu zehn Minuten.

Störungsmeldungen vom 5. März 2019

21.55 Uhr: Die besagte Behinderung auf der U2 besteht nicht mehr. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

21.45 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes am Bahnhof kann die U-Bahn-Haltestelle Messestadt Ost (U2) momentan nicht angefahren werden.

20.50 Uhr: Nach der vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes hat sich die Verkehrslage in Richtung Pasing normalisiert. Auf den Außenstrecken kann es noch zu Folgeverzögerungen kommen.

20.10 Uhr: Weil ein Fahrgast ärztlich versorgt werden muss, kommt es auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen.

18.24 Uhr: Der Polizeieinsatz in Esting wurde beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

18.08 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes in Esting kommt es derzeit auf der Linie S3 Maisach/Mammendorf zu Verzögerungen.

14.21 Uhr: Die Beeinträchtigungen zwischen Markt Schwaben und Ottenhofen sind beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

13.25 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es auf der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Ottenhofen zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

06.39 Uhr: Die Oberleitungsstörung bei der S7 wurde behoben – die S-Bahnen verkehren hier wieder auf dem Regelweg.

Störungsmeldungen vom 4. März 2019

21.45 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

21.25 Uhr: S7 - Zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying ist weiterhin kein S-Bahnverkehr möglich. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying ist für Sie eingerichtet.

20.45 Uhr: Linie S7 - Aufgrund einer Beschädigung an der Oberleitung durch einen Baum kommt es zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Zwischen Kreuzstrasse und Aying wird ein S-Bahnpendelbetrieb eingerichtet.

17.45 Uhr: Die Sperrung der Linie S2 wurde aufgehoben.Es kann noch zu einzelnen Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

14.51 Uhr: Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster verkehrt nun ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bussen.

14.31 Uhr: Nun hat es auch die Gegenrichtung erwischt: Auf der S2 zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster ist derzeit kein Zugverkehr möglich. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Noch gibt es kein Ersatzprogramm, es soll aber ein SEV eingerichtet werden. Für München und Region gilt derzeit eine Unwetterwarnung.

13.08 Uhr: Die Strecke zwischen Ottenhofen und Altenerding ist weiterhin wegen eines Baumes im Gleis gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Wie die Bahn meldet, ist der Schienenersatzverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding nun eingerichtet.

12.38 Uhr: Wegen eines Baums im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Ottenhofen und Altenerding gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr wird demnächst eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 3. März 2019

15.33 Uhr: U1, U2, 15, 25, 54: Die Behinderung wegen des Fußballspiels im Stadion an der Grünwalder Straße sind beendet.

14.05 Uhr: Linie U3 - Behinderungen wegen Fahrzeugstörung. Es kann zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfälle kommen.

12.00 Uhr: Linien 50, 184, 187, 188: Behinderung und Umleitung wegen Faschingsumzug in Oberföhring / Johanneskirchen.

Störungsmeldungen vom 1. März 2019

22.51 Uhr: Bei den Linien U3 und U6 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes derzeit zu Beeinträchtigungen. Die Haltestelle Sendlinger Tor kann zur Zeit nicht bedient werden, die Züge fahren ohne Halt durch. Die Behinderung wird vsl. noch bis 23:20 Uhr andauern.

22.45 Uhr: Behinderungen auf der Linie U2 sind beendet.

22.30 Uhr: Auf der Linie U2 kommt es zu Beeinträchtigungen wegen gezogenem Nothalt.Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

14.40 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitagnachmittag einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau.

14.10 Uhr: Die Behinderungen auf den Linien 16 un 17 nach einem Feuerwehreinsatz im Bereich Romanplatz sind beendet. Es kann laut MVG aber noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

13.14 Uhr: Trambahn-Linien 16, 17: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Romanplatz ist der Linienweg der Trambahnen der Linien 16 und 17 zwischen Romanplatz und Hauptbahnhof derzeit unterbrochen.

07.40 Uhr: Rückstau im Berufsverkehr sorgt derzeit auf der S-Bahn-Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

