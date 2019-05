Störungsmeldungen vom 26. Mai

15.35 Uhr: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet und die S-Bahnen verkehren wieder planmäßig mit Halt Marienplatz.

13.50 Uhr: Wegen der Meisterfeier auf dem Marienplatz kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Der Halt Marienplatz muss in beiden Richtungen entfallen. Auch die U-Bahnlinien 3 und 6 halten nicht am Marienplatz.

Störungsmeldungen vom 25. Mai

14.58 Uhr: Die technische Störung an einem Signal besteht weiterhin, hat aber derzeit keine Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert.

13.39 Uhr: Wegen einer Signalstörung im Bereich Hirschgarten kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 24. Mai

19.23 Uhr: Die Fahrzeugstörung am Hauptbahnhof ist behoben, die Verkehrslage normalisiert sich wieder. Auf den Außenästen kann es allerdings noch zu Folgeverzögerungen kommen.

18.37 Uhr: Aufgrund einer Fahrzeugstörung am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke Richtung Ostbahnhof zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kurzfristige Zugwendungen und Umleitungen über den Südring sind möglich.

11.43 Uhr: Auf den Linien 16, 17, 18, 19, 58 und 68 kommt es zu Behinderungen wegen einer Demonstration. Folgende Maßnahmen plant die MVG:

Tram 16: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Sendlinger Tor<>Effnerplatz. Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Romanplatz<>Hackerbrücke. Der Abschnitt Hackerbrücke<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen sowie die U1 und U2 aus.

Tram 17: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt St. Emmeram<>Ottostraße (via Sendlinger Tor/Karlspatz). Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Romanplatz<>Hackerbrücke. Der Abschnitt Hackerbrücke<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen sowie die U1 und U2 aus.

Tram 18: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Schwanseestraße<>Ottostraße (via Sendlinger Tor/Karlspatz). Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Gondrellplatz<>Hermann-Lingg-Straße. Der Abschnitt Hermann-Lingg-Straße<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen (ab Holzapfelstraße via Hackerbrücke) sowie die U1 und U2 aus.

Tram 19: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Berg am Laim<> Sendlinger Tor. Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Pasing Bf.<>Hermann-Lingg-Straße. Der Abschnitt Hermann-Lingg-Straße<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen (ab Holzapfelstraße via Hackerbrücke) sowie die U1 und U2 aus.

Bus 58/68: Die Fahrzeuge werden in beiden Richtungen zwischen Goetheplatz und Elisenstraße umgeleitet. Die (H) Beethovenplatz, Georg-Hirth-Platz, Holzkirchner Bahnhof und Hauptbahnhof Nord/Süd können nicht bedient werden.

10.46 Uhr: Die Behinderungen der Linien U4 und U5 sind beendet.

09.03 Uhr: Auf den U-Bahn Linien U4 und U5 kommt es wegen einer Stellwerksstörung zu Behinderungen bis vorraussichtlich 09.30 Uhr.

08.43 Uhr: Auf der Linie 22 kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen.

Störungsmeldungen vom 23. Mai

12.20 Uhr: Die Probleme auf der Stammstrecke und der S6 wurden mittlerweile wieder behoben – die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg.

08.17 Uhr: Stammstrecken-Probleme im Berufsverkehr: Wegen eines vorangegangenen kurzfristigen Rückstaus und einer kürzlich aufgetretenen Signalstörung am Ostbahnhof, kommt es derzeit auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Daneben sorgt eine Signalstörung in Tutzing zu kleineren Problemen bei der S6 – die Bahn spricht hier von Verzögerungen zwischen 5 und 10 Minuten.

Störungsmeldungen vom 22. Mai

21.00 Uhr: Aufgrund von kurzfristig notwendigen Bauarbeiten kommt es heute Abend zwischen Maisach und Olching zu Beeinträchtigungen.

Bitte beachten Sie folgende Zugausfälle:

S 3 Maisach Abfahrt 23:32 Uhr – München Pasing Ankunft 23:49 Uhr

S 3 München-Pasing Abfahrt 23:31 Uhr – Maisach Ankunft 23:49 Uhr

S 3 Mammendorf Abfahrt 00:24 Uhr – München-Pasing Ankunft 00:50 Uhr



Bei folgenden S-Bahnen wird es durch die Baustelle zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten kommen: S 3 / S 4 Mammendorf Abfahrt 23:44 Uhr – Geltendorf Ankunft 00:45 Uhr

S 3 / S 4 Mammendorf Abfahrt 00:44 Uhr – Geltendorf Ankunft 01:45 Uhr

Bitte beachten Sie bei diesen beiden S-Bahnen, dass sich durch die planmäßig stattfindenden Bauarbeiten auf der Stammstrecke und die geänderte Linienführung die Verzögerungen auch auf den Streckenabschnitt München-Pasing - Geltendorf auswirken.

18.12 Uhr: Die Personen im Gleis wurden aufgegriffen. Auf der Linie S 3 kommt es zwischen Unterhaching und München-Giesing zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

17.58 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke Unterhaching – München-Giesing auf der Linie S 3 Richtung Holzkirchen gesperrt. Die S-Bahnen Richtung München-Pasing verkehren bis München-Giesing und enden dort vorzeitig.

11.55 Uhr: Feuerwehreinsatz am Stachus ist beendet. Vereinzelt kommt es noch zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten.

11.28 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Stachus kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Beeinträchtigungen. Dadurch kann es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und Teilausfällen kommen.

10.12 Uhr: Wegen Brückenarbeiten auf der Linie S 8, kommt es in den Nächten Do/Fr, 23./24.Mai, von jeweils 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr und Sa/So, 25./26. Mai 2019 von jeweils 21:30 Uhr bis 01:50 Uhr zwischen Ostbahnhof und Flughafen zu Fahrplanänderungen mit 40-Minuten-Takt.

9.37 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Pullach und Höllriegelskreuth zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

7.29 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

7.26 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 2:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 08:19 Uhr – München Ost Ankunft 08:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

05.01 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3:

S 3 Maisach Abfahrt 06:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 06:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 07:21 Uhr S 3 Maisach Abfahrt 06:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 07:13 Uhr - Deisenhofen Ankunft 07:41 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 08:22 Uhr - München Ost Ankunft 09:01 Uhr S 3 Maisach Abfahrt 08:42 Uhr - München Ost Ankunft 09:21 Uhr S 3 Maisach Abfahrt 09:02 Uhr - München Ost Ankunft 09:41 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 07:20 Uhr - München Hbf Abfahrt 07:48 Uhr - Maisach Ankunft 08:17 Uhr S 3 Deisenhofen Abfahrt 07:40 Uhr - München Hbf Abfahrt 08:08 Uhr - Maisach Ankunft 08:37 Uhr S 3 Deisenhofen Abfahrt 08:00 Uhr - München Hbf Abfahrt 08:28 Uhr - Maisach Ankunft 08:57 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 3 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Störungsmeldungen vom 21. Mai

23.01 Uhr: Nach einer vorangegangenen Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz hat sich die Verkehrslage im S-Bahn Gesamtnetz weitestgehend normalisiert. Lediglich vereinzelt kommt es auf den Außenästen noch zu Folgeverzögerungen.

21.39 Uhr: Die Linie S 1 Freising Flughafen verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Nach den vorangegangenen Beeinträchtigungen kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

20.54 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Hierdurch kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

20.52 Uhr: Nach vorangegangener Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und vorangegangener Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Die Sperrung auf der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof.

Alle anderen S-Bahnen wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Aktuell kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

19.42 Uhr: Nach vorangegangener Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und vorangegangener Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Alle anderen S-Bahnen wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Beachten Sie bitte die Streckensperrung auf der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding. Es besteht weiterhin Schienenersatzverkehr mit Bus.

Aktuell kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

18.58 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes München-Pasing wurde aufgehoben und die Regional- und Fernverkehrszüge zwischen München-Pasing und München Hbf verkehren wieder auf dem Regelweg.

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die anderen S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

18.45 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes München-Pasing wurde aufgehoben und die Regional- und Fernverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf verkehren wieder auf dem Regelweg.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt/endet in München-Laim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt/endet in Gauting.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt/endet in Germering-Unterpfaffenhofen.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen verkehrt durch die Stammstrecke über München-Laim nach Moosach und beginnt bzw. endet dort.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Bitte beachten Sie die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig bezüglich Gleisabweichungen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

18.26 Uhr: Wegen polizeilicher Maßnahmen ist der Bahnhof München-Pasing komplett gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt/endet in München-Laim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt/endet in Gauting.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt/endet in Germering-Unterpfaffenhofen.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen verkehrt durch die Stammstrecke über München-Laim nach Moosach und beginnt bzw. endet dort.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Bitte beachten Sie die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig bezüglich Gleisabweichungen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

Die Züge des Regional- und Fernverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf sind ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Eine Prognose zur Störungsdauer liegt noch nicht vor. Wir bitten Sie deshalb für die Dauer der Störung auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen.

17.43 Uhr: Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes im Zug am München Rosenheimer Platz wurde beendet und der Zugverkehr in Richtung München-Pasing wird wieder aufgenommen. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

17.25 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes im Zug am München Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Derzeit sind keine Zugfahrten in Richtung München-Pasing möglich. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

16.27 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3:

S 3 München Ost Abfahrt 16:39 Uhr - Maisach Ankunft 17:17 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:21 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:40 Uhr - München Ost Ankunft 18:57 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 3 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

16.05 Uhr: Wegen einer bestehenden Oberleitungsstörung ist weiterhin kein Zugverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding möglich.

Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Markt Schwaben und Erding ist für Sie eingerichtet.

Nach aktuellen Informationen werden die Beeinträchtigungen voraussichtlich noch bis heute, mindestens 18:00 Uhr andauern

15.53 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

15.49 Uhr: aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Störungsmeldungen vom 20. Mai

12.40 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Feuerwehreinsatz am Marienplatz beendet.

12.09 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Gleis halten die S-Bahnen derzeit nicht am Marienplatz. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte auf AZ-Nachfrage, dass die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Weitere Informationen gibt es derzeit jedoch noch nicht.

10.02 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich wieder normalisiert.

09.17 Uhr: Weil ein Fahrgast ärztlich versorgt werden muss, kommt es auf Stammstrecke in Richtung München Ost derzeit zu Beeinträchtigungen. Laut Deutscher Bahn kommt es zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

Störungsmeldungen vom 19. Mai

16.43 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen sind beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

16.34 Uhr: Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen kommt es im Bereich München Flughafen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen sowie Teilausfällen.

13.30 Uhr: Nach der vorangegangenen Stellwerksstörung normalisiert sich die Verkehrslage im Bereich Giesing.

12.45 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Stellwerksstörung kommt es im Bereich Giesing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Störungsmeldungen vom 18. Mai

17.26 Uhr: Augrund von Tieren auf dem Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Ottenhofen und Altenerding gesperrt. Die Züge aus Richtung Petershausen / Altomünster verkehren bis Ottenhofen und enden dort vorzeitig.

13.24 Uhr: Auf den Tramlinien 12, 27 und 28 kommt es wegen einem Unfall zu Behinderungen.

11.21 Uhr: Die Behinderungen der Buslinie 52 sind beendet.

10.53 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Taubenstraße kommt es auf der Buslinie 52 zu Beeinträchtigungen. Die Haltestellen Taubenstraße, Kolumbusplatz, Humboldtstraße, Winterstraße sowie Jakob-Gelb-Platz können zur Zeit nicht bedient werden. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

10.00 Uhr: Die Linien U3 und U6 sind wegen eines Fußballspiels beeinträchtigt. Deshalb ist in der Zeit von ca. 13:00 bis 15:15 Uhr sowie von ca. 17:15 bis 21:00 Uhr mit erhöhtem Fahrgastaufkommen auf der Linie U6 zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 17. Mai

14.49 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S2 und S8:

S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

14.43 Uhr: Die Behinderungen der Linien U3 und U6 sind beendet.

14.21 Uhr: Auf den U-Bahn Linien U3 und U6 kommt es bis etwa 15.00 Uhr zu Beeinträchtigungen wegen einer Signalstörung.

13.32 Uhr: Die Behinderungen der Bus- und Tramlinien 12, 27, 28, 53, 58, 59, 154, SEV27 sind beendet.

11.36 Uhr: Wegen eines Unfalls kommt es auf der Tramlinie 25 zu Verspätungen und Zugausfällen.

11.30 Uhr: Die Demonstration am Marienplatz geht weiter, weswegen es zu folgenden Maßnahmen auf den Bus- und Tramlinien 12, 27, 28, 53, 58, 59, 154, SEV27 kommt:

Tram 12: Zeitweise verkehrt die Linie nur im Abschnitt Romanplatz <> Leonrodplatz/Olympiapark Süd. Im Abschnitt Leonrodplatz <> Kurfürstenplatz bitte auf den Bus 53 ausweichen. Diese Linie wird jedoch auch zeitweise umgeleitet.

SEV 27: Umleitung zwischen Nordbad und Kurfürstenplatz. Die (H) Nordbad (nur in Richtung Kurfürstenplatz) und Hohenzollernstraße entfallen.

Bus 53/59 Ri. Münchner Freiheit/Giesing: Zeitweise Umleitung zwischen Nordbad und Münchner Freiheit. Die (H) Hohenzollernplatz, Kurfürstenplatz, Pündterplatz und Bismarckstraße entfallen.

Bus 53/59 Ri. Aidenbachstraße/Ackermannbogen: Zeitweise Umleitung zwischen Friedrichstraße und Barbarastraße. Die (H) Kurfürstenplatz, Hohenzollernplatz und Nordbad entfallen.

Bus 58: Umleitung zwischen Oskar-von-Miller-Ring und Mauerkircherstraße. Die (H) Universität, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

Bus 154 Ri. Bruno-Walter-Ring: Umleitung zwischen Universität und Mauerkircherstraße. Die (H) Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

10.00 Uhr: Wegen einer Demonstration kann es auf den Bus- und Tramlinien 16, 17, 18, 19, 27, 28, 52, 58, 62, 68, 132 zu Verspätungen kommen. Folgende Maßnahmen meldet die MVG:

Kein Tramverkehr im Abschnitt Hauptbahnhof <> Sendlinger Tor. Hier bitte auf die U1/U2 ausweichen.

Tram 16/17 (West): Pendelbetrieb zwischen Romanplatz und Hermann-Lingg-Straße (via Hauptbahnhof).

Tram 16/17 (Ost): Pendelbetrieb zwischen St. Emmeram/Effnerplatz und Sendlinger Tor.

Tram 18/19 (West): Pendelbetrieb zwischen Pasing Bf./Gondrellplatz und Hopfenstraße (via Hauptbahnhof).

Tram 18/19 (Ost): Pendelbetrieb zwischen Schwanseestraße/Berg am Laim und Sendlinger Tor.

Tram 27/28: Pendelbetrieb zwischen Scheidplatz und Karolinenplatz. Kein Tramverkehr zwischen Karolinenplatz und Sendlinger Tor.

Bus 52: Die Linie endet/beginnt vorzeitig am Gärtnerplatz. Die (H) Blumenstraße, Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt), St.-Jakobs-Platz und Sendlinger Tor entfallen.

Bus 58/68: Die Linie wird zwischen Kapuzinerstraße und Hauptbahnhof Nord. Die (H) Kapuzinerplatz, Goetheplatz, Beethovenstraße, Georg-Hirth-Straße und Holzkirchner Bahnhof entfallen.

Bus 62: Umleitung zwischen Kapuzinerstraße und Schweigerstraße. Die (H) Baaderstraße bis Waltherstraße entfallen.

Bus 132: Die Linie endet/beginnt vorzeitig am Isartor. Die (H) Tal, Marienplatz und Viktualienmarkt entfallen.

05.25 Uhr: Die gemeldete Behinderung ist beendet, heißt es bei der MVG. Betroffen waren die U3 und U6. "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen."

05.20 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes an der Münchner Freiheit kommt es bei der U3 und der U6 derzeit zu erheblichen Behinderungen. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 16. Mai

19.09 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis im Bahnhof Haar ist beendet - und die Sperrung des Bahnhofs wieder aufgehoben. Auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Mit Folgeverspätungen von bis zu 25 Minuten und kurzfristigen Teilausfällen ist zu rechnen.

18.15 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Haar auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München Ost verkehren bis Trudering und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung Geltendorf verkehren bis München Ost und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Grafing Bahnhof verkehren bis Zorneding und enden vorzeitig. Zwischen Zorneding und Ebersberg verkehren drei S-Bahnen als Pendelzüge. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Trudering und Zorneding eingerichtet. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor, es ist jedoch mit einer Störungsdauer bis ca. 19.45 Uhr zu rechnen.

17.40 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Haar auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg gesperrt. Die S-Bahnen werden derzeit zurückgehalten. Es ist mit Verzögerungen und Teilausfällen zu rechnen.

16.28 Uhr: Folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen heute Nachmittag:

S 2 München Ost Abfahrt 16:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:39 Uhr – München Ost Ankunft 18:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr



S 3 Deisenhofen Abfahrt 16:40 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:08 Uhr - Maisach Ankunft 17:37 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:13 Uhr - München Ost Ankunft 18:21 Uhr

Ab München Ost (Abfahrt 18:24 Uhr) verkehrt diese S-Bahn auf dem Regelweg nach Deisenhofen (Ankunft 18:41 Uhr).



S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

15.09 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung bei Tutzing kommt es auf der Linie S 6 zwischen Tutzing und Starnberg zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

11.42 Uhr: Die Beeinträchtigungen bei der S-Bahn seien beendet, hieß es nun am Mittag. Die Verkehrslage im S-Bahn Gesamtnetz habe sich weitestgehend normalisiert, teilte die S-Bahn mit.

10.35 Uhr: Bei der S-Bahn kommt es im Gesamtnetz noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten - und vereinzelt bis zu 15 Minuten, heißt es bei der Münchner S-Bahn. Und: "Auf den Außenästen kann es weiterhin zu vorzeitigen Zugwenden kommen."

09.46 Uhr: Zwar verkehren die S-Bahn Linien wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke, doch es kann weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 15 bis 30 Minuten kommen.

09.44 Uhr: Auf den Linien U3 und U6 kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen bis voraussichtlich 11.30 Uhr.

08:12 Uhr: Aufgrund eines vorangegangenen Notarzteinsatzes am Münchner Hauptbahnhof kommt es weiterhin im S-Bahn Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahn teilt mit: "Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt zur Entlastung der Stammstrecke von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke. Bitte rechnen Sie derzeit auf allen Linien mit Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Zugausfällen kommen."

07.22 Uhr: Noch immer kommt es zu Problemen im gesamten Münchner S-Bahn-Netz: Aufgrund eines inzwischen beendeten Notarzteinsatzes in München-Hauptbahnhof (tief) vom frühen Morgen komme es im S-Bahn-Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen, meldet die Münchner S-Bahn. Der Stand: "Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt zur Entlastung der Stammstrecke von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke. Alle anderen Linien verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Bitte rechnen Sie weiterhin auf allen Linien mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen." Hier informiert die S-Bahn über die aktuelle Lage.

Die Strecke zwischen Hackerbrücke und Isartor war von etwa sechs Uhr an für rund eine Stunde gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war ein Notarzteinsatz am Hauptbahnhof Grund für die Sperrung. Laut Polizei wurde ein Mensch leicht verletzt. Der Waggon einer S-Bahn habe ausgetauscht werden müssen. Lesen Sie hier mehr Infos zu dem Einsatz am Hauptbahnhof.

07.11 Uhr: Der otarzteinsatz am Gleis ist inzwischen beendet, und die Sperrung zwischen München-Hackerbrücke und München-Isartor vom frühen Morgen wurde aufgehoben. Das teilte die S-Bahn soeben mit. Die Lage derzeit: "Die S-Bahnen verkehren in Kürze wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke, bitte rechnen Sie jedoch noch mit erheblichen Folgeverzögerungen im S-Bahn Gesamtnetz. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Teilausfällen kommen."

06.07 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen München-Hackerbrücke und München-Isartor gesperrt. Hier informiert die S-Bahn über die aktuelle Lage.

Auswirkungen hat das auch auf die anderen öffentlichen Verkehrsmittel: "Bitte beachten Sie, dass es dadurch auch bei U-Bahn, Bus und Tram zu erhöhtem Fahrgastaufkommen und entsprechenden Abweichungen im Fahrplan kommen kann", teilte die MVG mit.

Störungsmeldungen vom 15. Mai

21.04 Uhr: Die Signalstörung zwischen Giesing und Perlach auf der Linie S 7 Richtung Aying/Kreuzstraße wurde behoben. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

20.14 Uhr: Die Signalstörung zwischen Giesing und Perlach auf der Linie S 7 Richtung Aying/Kreuzstraße wurde behoben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu zehn Minuten.

20.03 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es auf der Linie S 7 Richtung Aying/Kreuzstraße zwischen Giesing und Perlach zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

16.04 Uhr: Es entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts auf der Linie S 8...

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

10.57 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Hackerbrücke besteht weiter, wie die Münchner S-Bahn mitteilt. Dies habe jedoch keine direkten Auswirkungen mehr auf den S-Bahnverkehr. Der Stand: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich normalisiert. Lediglich auf den Außenästen kommt es vereinzelt zu Folgeverzögerungen.

09.52 Uhr: Auf den U-Bahn-Linien U 3 und U 6 kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.

09.37 Uhr: Die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aufgrund der technischen Störung an den Signal im Bereich Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke und den westlichen Außenästen weiterhin zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Kurzfristig kann es auf den westlichen Außenästen auch zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen", informiert die Münchner S-Bahn.

09.07 Uhr: "Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert", heißt es bei der Münchner S-Bahn. Auf den westlichen Außenästen komme es noch zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. "Kurzfristig kann es hier auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen."

Die S-Bahnen der Linie S 8 Richtung Herrsching verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aufgrund der technischen Störung an dem Signal im Bereich Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke und den westlichen Außenästen aber noch zu Beeinträchtigungen. Die Linie S 6 Richtung Tutzing wird zwischen München Ost und München Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

08.50 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es auf den U-Bahnlinien U 3 und U 6 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen, wie die MVG mitteilt.

07.22 Uhr: Probleme auf der Stamm-Strecke: Wegen einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke und den westlichen Außenästen zu Beeinträchtigungen. Es seien Verzögerungen von bis zu 15 Minuten möglich, teilte die S-Bahn mit. "Kurzfristig kann es auch zu Umleitungen über den Südring, vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen." Hier informiert die S-Bahn über die aktuelle Lage.

Und auch bei den Trambahnen gab es am Morgen Probleme - nämlich bei den Linien 16 und 17: Wegen einer Betriebsstörung kam es dort zu Behinderungen. Hier informiert die MVG über die aktuelle Lage.

Störungsmeldungen vom 14. Mai

16.02 Uhr: Es entfallen ebenfalls S-Bahnen der Linie S3:

S 3 München Ost Abfahrt 15:59 Uhr - Maisach Ankunft 16:37 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:42 Uhr - Deisenhofen Ankunft 17:41 Uhr

14.40 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linie S8 entfallen heute Nachmittag:

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

12.44 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert. "Lediglich auf den westlichen Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen", wie die Münchner S-Bahn mitteilt.

12.19 Uhr: Wegen einer "kurzzeitigen technischen Störung" an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen, so die Mitteilung der Münchner S-Bahn.

10.39 Uhr: Die Verkehrslage normalisiert sich.

10.13 Uhr: Wegen des vorangegangenen Polizeieinsatzes kommt es noch immer zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten. S6 und S8 verkehren wieder normal.

09.38 Uhr: Aufgrund polizeilicher Ermittlungen kommt es auf der Stammstrecke Richtung Ostbahnhof und den östlichen Außenästen zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten ist zu rechnen. Umleitungen, Zugwenden oder Haltausfälle sind ebenfalls möglich.

Die Linie S6 in Richtung Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S8 in Richtung Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

07.56 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Linie S 2 zu Beeinträchtigungen, wie die Münchner S-Bahn mitgeteilt hat.

Störungsmeldungen vom 13. Mai

15.56 Uhr: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

15.39 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen aktuell: bis zu 15 Minuten. Auch Teilausfälle sind möglich.

14.48 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen...

S 8 München Ost Ab 15.47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen An 16.17 Uhr

S 8 München Ost Abt 16.27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen An 16.57 Uhr

S 8 München Ost Ab 17.27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen An 17.57 Uhr

S 8 München Ost Ab 18.07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen An 18.37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Ab 16.21 Uhr – München Ost An 16.54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Ab 17.01 Uhr – München Ost An 17.34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Ab 18.01 Uhr – München Ost An 18.34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Ab 18.41 Uhr – München Ost An 19.14 Uhr

Hinweis: Am Nachmittag kann es auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts kommen.

14.42 Uhr: S6 - wegen einer Stellwerksstörung ist zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg derzeit kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen aus und in Richtung Tutzing enden und beginnen in Grafing Bahnhof.

14.27 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Giesing wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

14.03 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Giesing kommt es auf den Linien S 3 und S 7 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechen. Zudem könne es zu Teilausfällen kommen, heißt es.

10.00 Uhr: Die für die Buslinien 53, 54, 59, 62, 100 und 142 gemeldete Behinderung ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

09.04 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Giesing kommt es auf den Linien S 3 und S 7 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten ist zu rechnen; kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

08.45 Uhr: Auf den Buslinien 53, 54, 59, 62, 100 und 142 kommt es wegen hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Fahrplanabweichungen und Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen. Bitte achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextanzeigen an den Haltestellen.

08.14 Uhr: Nach einer vorangegangenen Signalstörung am Stachus hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke weitestgehend normalisiert.

07.24 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung im Bereich Karlsplatz/Stachus kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten ist zu rechnen.

07.09 Uhr: Nach einer Vollsperrung am Wochenende haben die Züge auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke wieder ihren Betrieb aufgenommen. Die Strecke zwischen dem Bahnhof Pasing und dem Ostbahnhof sei planmäßig freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auf den Linien S 2, S 7 und S 8 könne es am Morgen aus betrieblichen Gründen noch zu Verzögerungen kommen. Die Stammstrecke wurde am Freitag wegen Bauarbeiten gesperrt.

Störungsmeldungen vom 10. Mai

17.30 Uhr: Wegen Gegenständen in Oberleitungsnähe bei Neufahrn (bei Freising) kommt es auf der Linie S 1 im Bereich Neufahrn – Freising weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren komplett zum Flughafen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Neufahrn (bei Freising) und Freising ist eingerichtet.

16.50 Uhr: Wegen Gegenständen in Oberleitungsnähe bei Neufahrn (bei Freising) kommt es auf der Linie S 1 im Bereich Neufahrn – Freising zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren komplett zum Flughafen. Am einem Schienenersatzverkehr wird gerarbeitet.

11.05 Uhr: Wegen einer Demonstration in der Münchner Innenstadt kann es laut der MVG auf den Buslinien 58, 68, 100, 153 und 154 zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr zu teils größeren Verzögerungen kommen. Freitags demonstriern nicht nur in München Schüler unter dem Motto "Fridays for Future" für den Klimaschutz.

09.25 Uhr: Bei den Linien S4 und 20 hat sich die Verkehrslage normalisiert, heißt es bei der Münchner S-Bahn. Und auch die technische Störung am Bahnübergang zwischen Perlach und Giesing sei inzwischen behoben. Auf der Linie S 7 komme es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

08.35 Uhr: Nach einer behobenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf den Linien S 4 und S 20 noch vereinzelt zu Folgeverspätungen von bis zu 40 Minuten. Hier informiert die S-Bahn über die aktuelle Lage.

8.03 Uhr: Heute Morgen kommt es bei der S3 aus betrieblichen Gründen zu mehreren Zugausfällen. Folgende Verbindungen sind betroffen:

S 3 München-Pasing Abfahrt 08:39 Uhr - Maisach Ankunft 08:57 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 08:37 Uhr - München-Pasing Ankunft 08:57 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 09:02 Uhr - München Ost Ankunft 09:41 Uhr

7.16 Uhr: Aufgrund einer erneut aufgetretenen technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Perlach und Giesing kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen in beiden Richtungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie vorzeitigen Zugwendungen sowie Ausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 9. Mai

20.33 Uhr: Wegen einer erneut aufgetretenen technischen Störung an einem Bahnübergang in Perlach kommt es auf der Linie S 7 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten zu rechnen. Es kann auch kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

18.59 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke beruhigt sich wieder: Nur auf den Außenästen gibt es noch vereinzelt Folgeverzögerungen.

17.40 Uhr: Bei vielen Buslinien kommt es wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen, wie die MVG mitteilt. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen."

17.24 Uhr: Nach einer Fahrzeugstörung am Hirschgarten kommt es auf der Stammstrecke und auf den Außenästen zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen", heißt es bei der Münchner S-Bahn.

12.54 Uhr: Auf der Linie U5 kommt es zu Beeinträchtigungen wegen Bauarbeiten am Max-Weber-Platz. Sie verkehrt nur noch im 10-Minuten Takt.

08.50 Uhr: Nach dem Notarzteinsatz am Rosenheimer Platz normalisiert sich die Verkehrslage wieder. Auf den Außenästen des S-Bahn-Netzes kommt es teilweise noch zu Verspätungen, die Taktung pendelt sich aber zunehmend ein.

08.25 Uhr: Am Rosenheimer Platz musste ein Fahrgast ärztlich versorgt werden. Daher kommt es auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Es sind Verzögerungen von bis zu zehn Minuten möglich, außerdem kann es zu Umleitungen über den Südring kommen.

06.50 Uhr: Auf der Linie U3 sind heute Morgen nicht alle eingeplanten Züge im Einsatz. Daher kann es vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

Störungsmeldungen vom 8. Mai

17.41 Uhr: Rückstau im Berufsverkehr: Auf der S-Bahn-Stammstrecke kommt es zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten.

14.23 Uhr: Folgende S-Bahnen der S-Bahn Linien S3 und S8 entfallen heute Nachmittag:

S 3 München Ost Abfahrt 15:39 Uhr – Maisach Ankunft 16:17 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr – Maisach Ankunft 18:37 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:22 Uhr – Deisenhofen Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 18:42 Uhr – München Ost Ankunft 19:21 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

10.34 Uhr: Die vorangegenganen Behinderungen sind beendet.

09.13 Uhr: Wegen hohen Verkehrsaufkommens kommt es auf den Bus- und Tramlinien X30, X50, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 68, 100 und 190 zu Beeinträchtigungen.

Störungsmeldungen vom 7. Mai

22.40 Uhr: S1 - Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist der Bahnhof Neufahrn (b Freising) gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München verkehren bis Oberschleißheim und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Oberschleißheim und Freising ist für eingerichtet. Zwischen Neufahrn (bei Freising) und Flughafen besteht ein planmäßiger Schienenersatzverkehr mit Bus.

16.14 Uhr: Auf der S-Bahn Linie S8 entfallen folgende Züge:

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

16.02 Uhr: Neben der U3 kommt es nun auch auf der U-Bahn Linie U6 zu vereinzelten Zugausfällen.

15.47 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U3 kann es zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

14.43 Uhr: Die vorangegangene Störung wurde behoben.

14.39 Uhr: Aufgrund einer Störung an einem Bahnübergang kommt es bei Neubiberg zu Beeinträchtigungen. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen.

14.28 Uhr: Heute Nachmittag entfallen folgende S-Bahnen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr



S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

8.20 Uhr: Aufgrund der Verkehrsumlegung am Sendlinger Tor kommt es heute bis ca. 20 Uhr zu größeren Behinderungen auf den Linien 16, 17, 18, 19, 27, 28, 52 und 62. Die Verkehrsführung wird in dieser Zeit angepasst, sodass bestimmte Fahrbeziehungen nicht mehr bzw. nur noch über Umwege möglich sind. Da außerdem mehrere Ampeln außer Betrieb sind, daher ist mit Verspätungen bei Bussen und Trambahnen zu rechnen, die das Sendlinger Tor befahren. Autofahrer werden zudem gebeten, den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren. Ausführliche Informationen dazu finden Sie hier.

Störungsmeldungen vom 6. Mai

15.16 Uhr: Nach der vorangegangen technischen Störung an einem Signal/Stellwerk in München Ost verkehren alle Linien in beiden Richtungen wieder durch die Stammstrecke. Es ist jedoch auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig weiterhin zu Teilausfällen kommen.

14.49 Uhr: Die Störung an einem Signal am Ostbahnhof ist behoben. Allerdings kommt es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten. Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen verkehrt ab Moosach ohne Halt bis München Hbf (Gleis 27-36) und beginnt bzw. endet dort. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

13.32 Uhr: Die Signalstörung am Ostbahnhof besteht noch immer. Die Sperrung zwischen Laim und der Donnersbergerbrücke wurde jedoch aufgehoben. Die Linien S 3, S 4 ,S 7 und S 8 verkehren in beiden Richtungen wieder durch die Stammstrecke, es ist jedoch noch mit Verzögerungen zu rechnen. Die übrigen Linien verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

12.44 Uhr: Wegen einer Signalstörung am Ostbahnhof ist die Strecke zwischen Laim und Donnersbergerbrücke gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet in Giesing.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet an München-Heimeranplatz West Gleis 11, der Halt Harras kann nicht angefahren werden. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 4, U 5 von bzw. zum Heimeranplatz ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ost ausweichen.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen beginnt bzw. endet in München Ost.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt bzw. endet in München-Pasing.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

11.30 Uhr: Die Signalstörung am Ostbahnhof sorgt noch immer für größere Probleme im S-Bahn-Netz. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten, auf den Außenstrecken kann es zu vorzeitigen Zugwendungen kommen.

10.12 Uhr: Die Signalstörung am Ostbahnhof besteht weiterhin, mittlerweile kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Die Linie S 1 Freising / Flughafen - München Ost verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an der Haltestelle Hackerbrücke.

9.09 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie zu Zugausfällen. Die Linie S 2 Petershausen - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Auch hier entfallen die Haltestellen Berg am Laim und Leuchtenbergring.

4.07 Uhr: Aufgrund einer immer wieder auftretenden Signalstörung kommt es zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg auf den Linien S4 und S6 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sowie kurzfristigen Zugausfällen zu rechnen. Laut der MVG soll die Störung im Laufe des Montags behoben werden.

Störungsmeldungen vom 5. Mai

16.36 Uhr: Die Störungen bei der S4 und S6 wurden behoben.

13.17 Uhr: Noch immer muss man mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten rechnen, wenn man mit der S4 und der S6 zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg verkehrt. Grund: andauernde Signalstörung.

11.04 Uhr: Die Signalstörung der S4 und S6 zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg hält an. Bis zu 15 Minuten Verzögerungen sind einzuplanen. Neben Zugausfällen kann es auch zu Zugwendungen kommen.

7.43 Uhr: Wegen einer Signalstörung in Ebersberg kommt es auf den Linien S4 und S6 zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Zugausfälle möglich.

Störungsmeldungen vom 4. Mai

13.45 Uhr: Die Verkehrslage auf den Linien S 2, S 4 und S 6 hat sich nach einer vorangegangenen Sperrung im Bereich Berg am Laim weitestgehend normalisiert.

12.57 Uhr: Die Sperrung im Bereich Berg am Laim wurde aufgehoben und die S-Bahnen der Linien S 2 , S 4 und S 6 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. In der Folge ist noch mit Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden zu rechnen.

12.50 Uhr: Wegen Personen im Gleis sind Bereich Berg am Laim auf den Linien S 2, S 4 und S 6 weiterhin keine Zugfahrten möglich. Die Linie S 2 Petershausen - Erding - Petershausen wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg - Tutzing wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die S-Bahnen der Linien S 4 stadtauswärts verkehren bis München Leuchtenbergring und enden dort. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

12.20 Uhr: Wegen Personen im Gleis im Bereich Berg am Laim kommt es auf den S-Bahn-Linien S 2, S 4 und S 6 zu Beeinträchtigungen. Derzeit sind im Bereich Berg am Laim keine Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen der Linie S 2 in Richtung Petershausen / Altomünster verkehren bis München-Riem und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linien S 4 und S 6 in Richtung Pasing /Tutzing verkehren bis München-Trudering und enden dort. Die S-Bahnen der Liniens S 2, S 4 und S 6 stadtauswärts verkehren bis München Leuchtenbergring und enden dort. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung/Störung liegen nicht vor.

Störungsmeldungen vom 2. Mai

22.45 Uhr: Der Feuerwehreinsatz am Gleis im Bahnhof München Hbf (tief) ist beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg. Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

22.35 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Gleis ist der Bahnhof München Hbf(tief) gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17.46 Uhr: Wegen kurzfristigen Rückstaus im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten", teilte die Münchner S-Bahn mit.

16.28 Uhr: Wegen einer technischen Störung kommt es auf der Linie S 7 in Richtung Wolfratshausen zwischen Donnersbergerbrücke und Heimeranplatz zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen", heißt es bei der Münchner S-Bahn.

15.10 Uhr: Bei der U5 kommt es zu vereinzelten Zugausfällen - hier informiert die MVG darüber.

13.18 Uhr: Entwarnung bei der S-Bahn: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke und im Gesamtnetz normalisiert sich. Auf den Außenstrecken kann es noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen kommen.

13:05 Uhr: Bei den Bus- und Trambahn-Linien 50, 52, 60, 63 kommt es wegen des aktuell hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen", teilte die MVG mit.

11.25 Uhr: Wegen eines (bereits beendeten) Polizeieinsatzes am Marienplatz kommt es zu Verzögerungen und in Richtung München Ost zu Abweichungen in der Linienführung. Zugausfälle sind ebenfalls möglich

In Richtung München Ost wird die Linie S8 Herrsching - Flughafen von München-Pasing bis München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

In Richtung München Ost wird die Linie S6 Tutzing - Ebersberg von München-Pasing bis München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte am Leuchtenbergring und in Berg am Laim entfallen.

08.46 Uhr: Aufgrund von vorübergehenden Rückstaus kommt es auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

07.22 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linie S8 entfallen heute Vormittag:

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 07:41 Uhr – München Ost Ankunft 08:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

07.02 Uhr: Wegen einer technischen Störung kommt es auf der Linie S2 zwischen Dachau und Altomünster zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 1. Mai

14.30 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in Giesing kommt es auf den Linien S 3 Holzkirchen und S 7 Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

13.57 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Seefeld-Hechendorf besteht weiterhin, es kommt derzeit zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

10.55 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Seefeld-Hechendorf besteht weiterhin, derzeit ist erneut mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

10.10 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Seefeld-Hechendorf besteht weiterhin, es kommt dadurch derzeit zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten.

9.53 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in Seefeld-Hechendorf kommt es auf der Linie S 8 zwischen Weßling und Herrsching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

2.55 Uhr: Die Personen im Gleisbereich wurden aufgegriffen und es kommt im Bereich Gröbenzell zu keinen Einschränkungen mehr.

2.30 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis kommt es im Bereich Gröbenzell weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

2.02 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis ist der Bahnhof Gröbenzell gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 30. April

18.24 Uhr: Nach der technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Donnersbergerbrücke hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Lediglich auf den westlichen Außenästen komme es "vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen", meldet die S-Bahn München.

17.37 Uhr: Wegen der technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke weiterhin zu Beeinträchtigungen.

17.24 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten in Richtung München-Pasing. Kurzfristig kann es auch zu Umleitungen über den Südring und Teilausfällen kommen.

15.50 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U3 kann es zu vereinzelten Zugausfällen, Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

14.30 Uhr: Heute Nachmittag entfallen folgende S-Bahnen auf der Linie S2:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 18:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:41 Uhr

14.21 Uhr: Heute Nachmittag entfallen folgende S-Bahnen auf der Linie S8 Germering - Unterpfaffenhofen:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

09.34: Die Beeinträchtigungen sind beendet.

08.32 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung von Fahrgästen an zwei Stationen kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 28. April

21.20 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Giesing konnte behoben werden. Die Verkehrslage auf den Linien S3 und S7 hat sich normalisiert.

19.46 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Giesing kommt es auf den Linien S3 und S7 zu Verzügerungen von bis zu 10 Minuten. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

12.05 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung kommt es auf der Linie S7 bei Ebenhausen-Schäfflarn zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in beiden Richtungen.

09.15 Uhr: Der Brückenschaden in Giesing ist behoben, wegen des Rückstaus auf der Stammstrecke kann es jedoch weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen.

08.53 Uhr: Wegen eines Brückenschadens ist die S-Bahnstrecke zwischen dem Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen fahren folgendermaßen:

Die S-Bahnen der Linien S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linien S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Alternativen zur Fahrt nach Giesing sind die U2, sowie die U5 Innsbrucker Ring/Neuperlach Süd.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linien S2 München Ost – Erding sowie S3 Maisach – Deisenhofen entfallen.

Störungsmeldungen vom 27. April

12.08: Bei der S-Bahn gibt es für die Linien S3 und 7 inzwischen Entwarnung: Die Sperrung zwischen München Ost und Giesing wurde aufgehoben, der Zugverkehr läuft wieder. "Es ist jedoch noch mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", hieß es bei der Münchner S-Bahn.

12.05 Uhr: Und auch bei den Trambahn-Linien 17 und 28, die stellenweise blockiert waren, läuft es wieder. Allerdings kommt es zum Teil noch zu Unregelmäßigkeiten.

11.40 Uhr: Das bevorstehende 1860-Spiel in Giesing mit entsprechenden Umleitungen im Umfeld des Grünwalder Stadions, die Auer Dult, der Flohmarkt auf der Theresienwiese und viele Münchner, die aus den Ferien zurück sind. Auf den Straßen ist aktuell viel los - was nicht nur Autofahrer stresst. Auch ei zahlreichen MVG Bus- und Tramlinien kommt es im Stadtgebiet aufgrund der hohen Verkehrsdichte zu Beeinträchtigungen, meldet die MVG. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen."

11.35 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Karolinenplatz ist der Linienweg der Trambahn-Linien 17 und 28 zwischen Sendlinger Tor und Petuelring derzeit unterbrochen. In Kürze sollen dort Ersatzbusse und kostenlose Taxen fahren, hieß es.

11.20 Uhr: Nach dem Unfall im Bereich der Sonnestraße vom Morgen ist die Behinderung auf den genannten Trambahnlinien beendet, wie die MVG mitteilte. Es könne allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

11.07: Weil eine Brücke durch einen Bus im Bereich der Werinherstraße beschädigt wurde, ist die S-Bahn-Strecke zwischen München-Ostbahnhof und Giesing gesperrt. "Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing"; teilte die S-Bahn mit. "Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing. Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof."

10.20 Uhr: Beieinrächtungen bei den Trambahn-Linien 16, 17, 18, 19, 27 und 28: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Sonnenstraße ist der Linienweg zwischen Isartor und Karlsplatz Stachus derzeit unterbrochen, wie die MVG mitgeteilt hat. Dort sollen Ersatzbusse und kostenlose Taxis fahren, hieß es. Die Behinderung werde voraussichtlich noch bis 11:15 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 26. April

20.00 Uhr: Die technische Störung an einem Signal ist behoben, die Verkehrslage normalisiert sich wieder.

19.53 Uhr: Wegen einer Veranstaltung kommt es auf der Linie 150 zu Umleitungen

Umleitung der Linie 150 in Richtung Bremer Straße ab Haltestelle Amsterdamer Straße-Isarring , Leopoldstraße,Milbertshofener Straße zur Domagkstraße.

Umleitung in Richtung Arabellpark ab Haltestelle Abtstraße,Leopoldstraße,Schenkendorfstraße weiter zum Nordfriedhof.

Die Behinderung wird vsl. noch bis 23:59 Uhr andauern.

18.55 Uhr: Stammstrecke: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München Hbf (tief) kommt es zwischen München Ost und München Pasing erneut zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

18.48 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach der Signalstörung wieder normalisiert.

18.01 Uhr: Noch immer kommt es auf der Stammstrecke und den Außenästen zu Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten.

17.09 Uhr: Die Störung an einem Signal an der Hackerbrücke wurde behoben. Es kommt jedoch auf der Stammstrecke und den Außenästen noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.45 Uhr: Augrund einer technischen Störung an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke zu erheblichen Beeinträchtigungen. Rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch Teilausfälle sind möglich.

15.35 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U2 kann es vereinzelt zu Ausfällen kommen.

14.57 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linien S2 und S8 entfallen heute aus betrieblichen Gründen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr



S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

08.25 Uhr: Die Signalstörung auf der Stammstrecke ist behoben, noch kommt es allerdings zu Folgeverzögerungen.

07.40 Uhr: Noch immer kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Inzwischen ist von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten die Rede.

07.38 Uhr: Wegen der Signalstörung wird die Linie S8 in Richtung Herrsching über den Südring umgeleitet. So verkehren die S-Bahnen aktuell: Die Linie S 8 wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

07.25 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten", heißt es bei der S-Bahn.

04.42 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen am Vormittag einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 - und ebenso einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der S8 entfallen, wie die S-Bahn am frühen Morgen mitgeteilt hat.

Störungsmeldungen vom 25. April

16.29 Uhr: Die Verkehrslage bezüglich der S7 normalisiert sich.

15.24 Uhr: Es kommt zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten auf der Linie S7 nach einer bereits behobenen Signalstörung zwischen Baierbrunn und Höllriegelskreuth.

15.09 Uhr: Die technische Störung an einem Fahrzeug auf der Stammstrecke wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.54 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind möglich.

09.25 Uhr: Schon wieder gab es am Donnerstagmorgen Probleme bei der Trambahnlinie 12 - denn es gab dort aktuell einen Verkehrsunfall im Bereich Neuhausen - deshalb war der Abschnitt bei der Tram 12 zwischen Romanplatz und Leonrodplatz unterbrochen. Inzwischen sei die Behinderung zwar beendet, so der aktuelle Stand, doch es könne noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

07:50 Uhr: Auf der Trambahnlinie 12 kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, so die MVG - die Behinderung selbst sei inzwischen beendet.

07.31 Uhr: Inzwischen kommt es auch auf der Tram-Bahn-Linie 22 zu Verspätungen und Ausfällen, wie die MVG mitgeteilt hat.

07.29 Uhr: Weil nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz sind, kommt es bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 laut MVG vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

07.05 Uhr: Auch bei der S7 gab's kurzfristige Verspätungen am Morgen, die Fahrzeugstörung ist aber schon wieder behoben - laut S-Bahn normalisiert sich dort die Verkehrslage.

06.20 Uhr: Derzeit kommt es wegen einer Fahrzeugstörung zu Verspätungen auf den Trambahn-Linien Linien 12 und 19. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Zugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen", so die MVG. Die Behinderung werde voraussichtlich noch bis 07.30 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 24. April

16.18 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung kann es auf den U-Bahn Linien U3 und U6 zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen.

14.54 Uhr: Die Verkehrslage auf der Linie S6 normalisiert sich.

12.51 Uhr: Auf der Linie S6 kommt es zwischen Grafing und Ebersberg zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

09:49 Uhr: Entwarnung auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich, wie die S-Bahn mitteilt.

08:46 Uhr: Nicht nur bei der S-Bahn gibt es am Mittwochmorgen Probleme. Auch die Bahn ist betroffen. Wegen einer technischen Störung ist kein Zugverkehr zwischen Murnau und Oberammergau möglich, wie es hieß - es gebe einen Schienenersatzverkehr. Und auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen sei kein Zugverkehr möglich. Auch dort gibt es Ersatzbusse. "Die Züge aus Richtung Reutte in Tirol verkehren bis Griesen und enden dort vorzeitig", hieß es in der Mitteilung.

08:02 Uhr: Weiter gibt's auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost Probleme. Aktuell müssen Fahrgäste dort mit Verspätungen von etwa bis zu 15 Minuten rechnen, wie die S-Bahn mitteilte.

07:39 Uhr: Wegen einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. "Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten", heißt es bei der Münchner S-Bahn.

Störungsmeldungen vom 23. April

18.50 Uhr: Auf der U-Bahn-Linie U2 kommt es zu vereinzelten Zugausfällen, es sind nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. "Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen", meldet die MVG.

16.03 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linie S3 entfallen am Nachmittag...

S 3 München Ost Abfahrt 15:39 Uhr – Maisach Ankunft 16:17 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:59 Uhr – Maisach Ankunft 16:37 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:19 Uhr – Maisach Ankunft 16:57 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr – München Ost Ankunft 17:57 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:22 Uhr – Deisenhofen Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:42 Uhr – München Ost Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:02 Uhr – München Ost Ankunft 17:41 Uhr

15.10 Uhr: Auf der U-Bahn Linie U7 kommt es zu vereinzelten Zugausfällen, Taktlücken und längeren Wartezeiten.

14.40 Uhr: S2 - Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Störungsmeldungen vom 22. April

8.39 Uhr: Die Sperrung zwischen Allach und Dachau wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

8.22 Uhr: Wegen eines andauernden Notarzteinsatzes auf der Linie S2 Petershausen / Altomünster ist die Strecke zwischen Allach und Dachau gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt verkehren bis Allach und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Petershausen / Altomünster verkehren bis Dachau und enden vorzeitig.

Störungsmeldungen vom 21. April

13.44 Uhr: Eine technische Störung an einem Signal bei Seefeld-Hechendorf wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Weßling und Herrsching hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

10.30 Uhr: Nach einem vorangegangenen Einsatz im Gleis bei Petershausen hat sich die Verkehrslage normalisiert. Vereinzelt kommt es noch zu Verzögerungen.

8.30 Uhr: Wegen eines Einsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Petershausen (Obb) und Dachau Bahnhof gesperrt. Die Züge aus Richtung München verkehren bis Dachau Bahnhof und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Dachau Bahnhof und Petershausen ist für Sie eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 20. April

8.10 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Fahrzeug kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Quellen: Streckenagent der Deutschen Bahn und MVG Ticker bei Twitter

Mehr Informationen rund um die Münchner S-Bahn finden Sie auf unserer Themenseite.