Totalausfall: PYUR lässt Tonband rangehen

Viele Kunden sind mittlerweile mit ihrer Geduld am Ende. "In den letzten Wochen gab es immer wieder Probleme. Da dauerten die Störungen meistens nur eine halbe Stunde, jetzt sind es schon fast zwei Tage", so AZ-Leser Wolfgang F. Er ist als Freiberufler auf Internet und Telefon angewiesen und erwägt eine Klage, um seinen Dienstausfall zu kompensieren.