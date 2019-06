Störche - Abenteuer im Anflug, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Sat.1, Störche - Abenteuer im Anflug, Digitrickkomödie

Die Störche bei der Firma Cornerstore haben aufgehört, Babys an die Menschen auszuliefern. Der Chef hat sich ein neues Geschäftsmodell überlegt: Die langschnäbligen Vögel sollen fortan Pakete an die Haustür bringen. Das Mädchen Tulip, das als letztes Kind nicht mehr ausgeliefert werden konnte, setzt versehentlich die Baby-Maschine wieder in Betrieb. Gemeinsam mit dem Storch Junior startet sie eine abenteuerliche Reise.