Ein möglicher Ausstiegsplot?

Könnte diese Drohung womöglich als Plot dienen, um Fred Andrews aus der Serie zu schreiben? Fans der Show wissen, dass Hiram Lodge zu allem fähig ist, auch zu einem Mord. Zwar herrscht eigentlich Waffenstillstand zwischen Archie und Hiram, aber das könnte sich schnell wieder ändern. Auf jeden Fall braucht es einen triftigen Grund, damit Fred Andrews seinen Sohn und Riverdale verlässt. Ein Serientod mag makaber erscheinen, könnte aber die einzig logische Ausstiegsmöglichkeit sein. Unklar ist, in wie vielen der bisher abgedrehten Episoden Luke Perry noch zu sehen sein wird und ob diese womöglich angepasst werden müssen.

Seine letzten Projekte

Neben "Riverdale" wird Luke Perry in diesem Jahr auch noch im Kino zu sehen sein. In "Once Upon a Time in Hollywood" von Regisseur Quentin Tarantino (55) hat er die Rolle des Scott Lancer übernommen. Der Streifen soll sich bereits in der Nachbearbeitung befinden, so dass seine Szenen alle im Kasten sein dürften. Oscar-Gewinner und Co-Star Leonardo DiCaprio (44) beschrieb Perry via Twitter als "gutherzigen und unglaublich talentierten Künstler". "Once Upon a Time in Hollywood" läuft hierzulande am 15. August in den Kinos an.

Jüngst wurde auch das Serien-Revival von "Beverly Hills, 90210" vom US-Sender FOX bestätigt. Luke Perry wurde allerdings nicht beim Cast aufgeführt. Da das Serien-Projekt aber noch nicht gestartet ist, ist davon auszugehen, dass seine ehemaligen Co-Stars und die Macher der Show einen Weg finden werden, um ihm Tribut zu zollen. Schließlich hat er "Beverly Hills, 90210" als Dylan McKay maßgeblich geprägt.