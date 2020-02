Auch wenn es zunächst nicht einfach war als Piefke in Austria. Aber er wollte halt unbedingt. Nach vier Jahren der Wechsel aufs Ski-Gymnasium: Aufnahmeprüfungen in Saalfelden und Stams. Die Tiroler wollten ihn nicht, die Salzburger schon. Ein Glücksgriff, findet die Mutter: "In Saalfelden dauert es bis zur Matura zwar ein Jahr länger, aber von November bis März gab es dort keine Schulpflicht."

Thomas Dreßen: Keine Startnummern mehr für Mama

Viel Zeit zum Skifahren also, und dass er diese Zeit gut nutzte, kann man nun wochenends auf den Weltcuppisten bestaunen. Oder wenn man ins "ToMa's" reinkommt gleich rechts. Hier hängen ein paar seiner frühen Startnummern: die 43 aus Lake Louise im Jahr 2015 – "Die ersten Weltcuppunkte...", hat die Mutter dazu geschrieben.

Daneben die 24 von Dreßens erster WM in St. Moritz, die 20 von Olympia in Pyeongchang, die 13 vom Weltcupsieg in Kvitfjell und die 53 von der ersten Streif-Sause. Aktuelle Startnummern? Fehlanzeige. "Ich krieg' ja schon lange keine mehr", sagt die Mutter und lacht.

Immerhin schaut der Thomas ab und zu mal vorbei, sagt sie: "Am Mittwoch war er kurz da." Hin und wieder besucht sie den Junior mit ihrem zweiten Mann Thomas auch in seinem Zuhause in Oberösterreich, wo er seit drei, vier Jahren mit Freundin Birgit lebt: "Aber da sind wir dann schon sieben Stunden auf der Autobahn."

Wenig Mutter-Kind-Zeit also, aber was will man machen, wenn der Nachwuchs sich für ein Leben auf Skiern entschieden hat? "Ich weiß nicht, ob ich's nochmal so unterstützen würde", sagt sie nachdenklich. Zu spät. So aber sind die Rollen verteilt: Der Sohn oben am Start, die Mutter unten im Ziel, Daumen drücken.

Und warum das alles? Der Ambros hat's auf den Punkt gebracht: "Weil Skifoan is das Leiwandste, was man sich nur vorstellen kann."

