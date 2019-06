Was sind denn die Knackpunkte? Als die Freien Wähler noch in der Opposition waren, haben sie doch im Landwirtschaftsausschuss häufig mit der CSU gestimmt.

Die CSU ist zum Beispiel sehr am Bauernverband orientiert, wir eher beim Bund Deutscher Milchviehhalter. Ich bin zwar bei beiden Mitglied. Dennoch kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Wir sind oft bereit nachzugeben, weil das Thema sonst in den Koalitionsausschuss kommt – und der damit inhaltlich nicht vertraut ist. Aber Nachgeben ist keine Einbahnstraße. Ich bin ein geduldiger Mensch und werde ein Jahr abwarten. Aber wir haben auch ein Wort mitzureden – gerade wenn man den Ausschussvorsitzenden stellt.

Anderes Thema: Die Bundesregierung plant, dass Wölfe künftig auch dann geschossen werden dürfen, wenn nicht klar ist, welches Tier genau zugebissen hat. Eine gute Regelung?

Das bringt nicht viel. Bisher dauert es in Bayern 14 Tage, bis feststeht, ob es sich um einen Wolfsriss handelt oder nicht. Da lacht sich der Wolf kaputt. Ich sage: Man muss ihn schießen dürfen, wenn man ihn sieht. Dazu muss das Naturschutzrecht geändert werden, wo der Wolf noch als streng geschützt gilt.

Herz: "Die Ampel ist gut gemeint, aber..."

In Bayern leben aber doch nur 16 Wölfe.

Zumindest nach offiziellen Zahlen. Insgesamt leben in Deutschland 1.600 Wölfe, deren Population sich alle drei Jahre verdoppelt. Die interessieren sich nicht für Ländergrenzen. Zäune oder Herdenschutzhunde reichen nicht, um den Wolf fernzuhalten. Ich und viele Landwirte in meiner Gemeinde sind selbst von Wolfsrissen betroffen. Wir müssen uns entscheiden: Wollen wir den Wolf oder Weidetiere?

Die Industrie wehrt sich gegen Lebensmittelampeln auf Nahrungsmitteln, die den Zucker- oder Fettgehalt anzeigen. Sie auch?

Die Ampel ist gut gemeint, überfordert aber die Verbraucher. Wir haben schon jetzt zu viele Kennzeichnungen auf Verpackungen. Da verliert man den Überblick.

Studien kommen zu einem gegenteiligen Ergebnis. Andere Frage: Großbritannien ist einer der größten Nettobeitragszahler in der EU. Werden bei einem Brexit die Subventionen für Landwirte gekürzt?

Das ist zu vermuten. Durch den Brexit fehlen der Landwirtschaft acht Milliarden Euro. Es muss daher dringend geklärt werden, was mit Großbritannien passiert. Wir werden im November eine Anhörung im Landtag zum Thema "EU-Agrarpolitik nach 2020" mit Gutachtern und Sachverständigen veranstalten. Dann wissen wir mehr.