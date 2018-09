Daniel Bierofka: "Vollkommen verpennt!"

...Rostocks Doppelschlag: "In der Halbzeit haben wir noch gesagt: Wir wissen, dass Rostock jetzt nochmal kommen wird, gerade mit den Zuschauern im Rücken. Dann haben wir die ersten zehn Minuten vollkommen verschlafen, vollkommen verpennt! Es ist mir auch völlig unverständlich, wie man so aus der Halbzeit rauskommen kann. Ich habe den Jungs auch nochmal gesagt, dass es der nächste Lernprozess ist: Du darfst in dieser Liga keine Sekunde nachlassen, das ist ganz klar. Schon gar nicht gegen eine Mannschaft, die so eine spielerische Qualität hat. Dafür sind wir gnadenlos bestraft worden."