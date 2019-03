Lex: "Klarer Elfmeter"

Stefan Lex:"Biero hat in der Kabine nicht viel gesagt nach dem Spiel - außer, dass wir morgen trainieren. Ab da habe ich nicht mehr zugehört (lacht). Nein, er hat uns zu einem dreckigen Sieg gratuliert. Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten haben wir es unnötig spannend gemacht. Wir sind insgesamt kompakter als in der Hinrunde. Da haben wir die Tore noch bekommen, jetzt sind wir so stabil, dass wir die Spiele für uns entscheiden. Ich kenne wenig Stürmer, die in der Dritten Liga aktuell Land sehen gegen Felix und Simon (Weber und Lorenz, d. Red.). Sie sind noch einen Tick stabiler geworden. Wir sind aber alle ein Stück weiter, haben mehr Spielglück und machen es auch wirklich gut. Vor dem Elfmeter bin ich im Vollsprint, er berührt mich zwar nur leicht, aber dadurch habe ich mir hinten in die Hacken gehauen. Ich hätte mich ja auch nicht hinfallen lassen müssen, ich bin ja schon am Torwart vorbei und kann ihn ins leere Tor hauen. Das war ein klarer Elfmeter."